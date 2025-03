Erstmals im Streaming-Abo: Einer der heftigsten Superhelden-Filme, der viele Fans richtig verärgerte

Im Streaming-Abo könnt ihr jetzt erstmals Joker 2 streamen. Die Fortsetzung des DC-Sensationshits hat Fans radikal vor den Kopf gestoßen. An den Kinokassen gab es dafür die Quittung.

Wenige Superhelden-Filme der letzten Jahre haben so einen Hype entfacht wie Joker. Als der DC-Blockbuster 2019 erschien, entfachte er heftige Diskussionen um reales Gewaltpotenzial. An den Kinokassen wurde der Film von Hangover-Regisseur Todd Phillips zum Mega-Erfolg, der weltweit über eine Milliarde Dollar einspielte.

Letztes Jahr ist mit Joker 2: Folie à Deux die Fortsetzung gestartet, die sich kaum stärker von Teil 1 unterscheiden könnte. Kommerziell wurde das Sequel zum Desaster. Bei Skys WOW * steht Joker 2 jetzt erstmals in einem Streaming-Abo im Heimkino zur Verfügung.

Fortsetzung von Milliarden-Hit: Das ist die Handlung von Joker 2

Die Story des DC-Sequels knüpft an das Ende von Joker an. Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) sitzt in der Psychiatrie von Arkham ein, wo er auf seinen Gerichtsprozess wartet. Bevor er sich für seine mörderischen Taten aus dem Vorgänger verantworten muss, freundet er sich mit seiner Mitinsassin Harleen Quinzel (Lady Gaga) an.

Joker 2 ist radikal anders als der gefeierte Vorgänger

Das DC-Sequel soll 200 Millionen Dollar gekostet haben, aber im Film selbst ist davon wenig zu sehen. Im Gegenteil: Joker 2 kommt extrem reduziert und vergleichsweise minimalistisch daher. Die Handlung spielt sich fast nur hinter in den Arkham-Gefängnismauern und im Gerichtsaal ab, während von der Außenwelt Gotham Citys kaum noch etwas zu sehen ist.

Dazu wurde Joker 2 als (Anti-)Musical realisiert, was sich in geradezu spröden, zurückgenommenen Gesangs- und Tanzeinlagen widerspiegelt. Hinzu kommen viele düstere, harte Momente, die den Film noch trostloser und niederschmetternder als den Erstling wirken lassen. Joker 2 ist aber vor allem Todd Phillips' radikale Abrechnung mit dem Hype rund um Teil 1 und dem Joker-Personenkult.

Die Fortsetzung dekonstruiert den Batman-Psychopathen und reduziert ihn wieder auf Arthur Fleck als Mensch, der sich den Konsequenzen seiner Handlungen stellen muss. Die Fortsetzung wirkt so von Anfang zum Scheitern verurteilt und der kommerzielle Misserfolg ist vielleicht genau das, was der Regisseur im Sinn hatte. So oder so ist Joker 2 ein spannendes Blockbuster-Experiment, das es in dieser üppig budgetierten Form nicht regelmäßig zu sehen gibt.

Joker 2: Folie à Deux streamt ab sofort bei Skys WOW im Abo.

