Erstmals im TV: Horror-Neuauflage, die von Publikum und Kritik brutal zerrissen wurde

Heute Abend feiert mit Fantasy Island ein Horrorfilm seine Free-TV-Premiere, der ein ganzes Franchise neu beleben sollte. Er entpuppte sich jedoch als überaus bittere Enttäuschung.

Das Studio Blumhouse ist eigentlich sehr gut darin, Horrorfilme mit schmalen Budgets in große Hits zu verwandeln. Auch mit der Wiederbelebung von toten Marken kennt sich Blumhouse aus, wie die starke Halloween-Fortsetzung vor vier Jahren bewiesen hat. Bei der Neuauflage Fantasy Island ging jedoch alles schief.

Fantasy Island basiert auf der gleichnamigen ABC-Serie aus den 1970er Jahren und kam im Februar 2020 in die Kinos. Bei einem Budget von 7 Millionen US-Dollar konnte der Film 49 Millionen US-Dollar einspielen, was ihn auf dem Papier zum Erfolg macht. Positiv aufgenommen wurde das Reboot allerdings keineswegs.

Horror-Reinfall: Selbst die vielen Stars konnten das Fantasy Island-Reboot nicht retten

Weder das Publikum noch die Kritiken waren Fantasy Island wohlgesonnen. Nicht einmal die vielen Stars konnten den Film retten, angefangen bei Lucy Hale und Maggie Q über Michael Peña und Jimmy O. Yang bis hin zu Guardians-Star Michael Rooker. Die Durchschnittsbewertungen sind durch die Bank vernichtend.



Bei Moviepilot erhält Fantasy Island von der Kritik 3,5 von 10 Punkten. Die Community ist ein bisschen gnädiger und vergibt 4,9 von 10 Punkten. Bei den internationalen Kritiken-Aggregatoren Metacritic und Rotten Tomatoes sieht es nicht anders aus. Besonders harsch urteilte RogerEbert.com zum Kinostart: "ein hirnloses Produkt."



