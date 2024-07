Es begann mit Travis Fimmel als Ragnar: Netflix beendet heute legendäres Serien-Universum nach 11 Jahren

11 Jahre nach dem Start von Vikings wird die nordische Serienwelt bei Netflix beendet. Ab heute könnt ihr die letzten Folgen aus Ragnars Universum schauen.

Am 3. März 2013 lief die erste Folge von Vikings beim amerikanischen History Channel und vermutlich konnten die wenigsten damals voraussagen, wie erfolgreich und langlebig das Serien-Universum sein würde. Die Geschichte von Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) und seinen Nachkommen brachte es auf sechs Staffeln. 2022 wurde sie um einen Spin-off erweitert. Doch nun naht das Ende. Heute startet die letzte Staffel von Vikings: Valhalla bei Netflix.

Netflix-Fortsetzung: Vikings Valhalla spielt 100 Jahre nach Ragnar

Falls ihr bisher nur die Hauptserie gesehen habt, dann solltet ihr in Vikings: Valhalla keine Figuren aus dem Original erwarten. Die Serie spielt über 100 Jahre nach den Ereignissen in Vikings und nähert sich dem Ende des Wikingerzeitalters. Statt Ragnar, Lagerta und Co. stehen nordische Berühmtheiten wie Leif Erikson (Sam Corlett), seine Schwester Freydis Eiriksdottir (Frida Gustavsson) und Harald Sigurdsson (Leo Suter) im Zentrum der Handlung. Geblieben sind allerdings die Konflikte zwischen Wikinger-Königreichen und Christen.

In Staffel 2 erweiterte die Serie ihre Handlungsorte unter anderem um Konstantinopel und in Staffel 3 erwarten uns Auftritte von Erik dem Roten (Goran Visnjic) und dem General Georgios Maniakes a.k.a. Gyrgir (Florian Munteanu).

Schaut euch den Trailer für die 3. Staffel des Netflix-Abenteuers an:

Vikings: Valhalla - S03 Trailer (Deutsch) HD

Die 3. Staffel von Vikings: Valhalla streamt jetzt im Angebot von Netflix, ebenso wie die sechs Seasons der Hauptserie. Wer sich im Sommer mit nordischen Abenteuern abkühlen will, kann das also mit insgesamt neun Staffeln aus dem Wikinger-Universum tun.

Mehr News:

Gibt es Hoffnung für Vikings: Valhalla Staffel 4?

Staffel 3 des Spin-offs wird das Finale der Serie sein. Schöpfer Jeb Stuart erklärte gegenüber IGN im vergangenen Oktober:

Natürlich gibt es bei echten historischen Figuren immer weitere Aspekte ihres Lebens, die erforscht werden könnten, aber es ergab erzählerisch Sinn, dass die Reisen von Leif, Freydis und Harald mit unserer 3. Staffel enden.

Es wird also keine 4. Staffel von Vikings: Valhalla geben. Pläne für weitere Spin-offs des Wikinger-Abenteuers wurden noch nicht veröffentlicht, können aber kaum ausgeschlossen werden.