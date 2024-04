Es war der beste Animationsfilm der letzten 10 Jahre – ausgerechnet 9 Teenies entscheiden über seine Fortsetzung

Alles steht Kopf zählt zu den besten Animationsfilmen der letzten Jahre und bekommt 2024 endlich eine Fortsetzung. Diese hatte kreative Unterstützung von neun Teenagerinnen.

Mit einer Community-Wertung von 7.8 Punkten ist Alles steht Kopf der bestbewertete Animationsfilm seit über zehn Jahren auf Moviepilot. Auf Rotten Tomatoes hält das emotionsgeladene Abenteuer dazu einen unglaublichen Score von 98 Prozent positiver Pressekritiken. Kein Wunder also, dass die Fortsetzung mittlerweile heiß erwartet wird.

Riley hat in Alles steht Kopf 2 die schwierige Lebensphase der Pubertät erreicht und kämpft erneut mit jeder Menge Emotionen, unter denen sich ein paar Neuzugänge befinden. Um das so realitätsnah wie möglich darstellen zu können, hat sich das Team hinter dem Animations-Sequel Unterstützung von Menschen geholt, die Rileys Geschichte am besten nachempfinden können: Teenagerinnen.



Animations-Abenteuer Alles steht Kopf 2 hatte Beratung von einer Gruppe Teenies

Wie Pixarpost berichtet, haben Regisseur Kelsey Mann und Produzent Mark Nielsen eine Gruppe von neun Teenagerinnen zusammentrommeln lassen, die als "Riley's Crew" die Interessen der Protagonistin vertreten sollten. Während des Produktionsprozesses wurden die Teenies alle vier Monate ins Studio eingeladen, um sich den aktuellen Stand des Films anzuschauen. Dabei sollten sie Anmerkungen und Kommentare abgeben, ob das Gesehene ihren eigenen Jugenderfahrungen entspricht.

Disney Neue Emotionen aus Alles steht Kopf 2

Während es in Alles steht Kopf 2 passenderweise neun neue Emotionen geben sollte, mussten sich Mann und Autorin Meg LeFauve schließlich für eine Auswahl entscheiden. So werden wir im Sequel neue Bekanntschaft mit Zweifel, Langeweile, Neid und Scham machen, wohingegen es Schuld, Eifersucht und Schadenfreude nicht in den Film geschafft haben.

Alles steht Kopf 2 mit neuen Emotionen im Kino

Die Neuzugänge werden im englischen Original von Stranger Things-Star Maya Hawke, Adèle Exarchopoulos (Blau ist eine warme Farbe), Paul Walter Hauser (Der Fall Richard Jewell) und Ayo Edebiri (The Bear: King of the Kitchen) gesprochen. Alles steht Kopf 2 zieht am 12. Juni 2024 in die deutschen Kinos ein. Den großartigen ersten Teil findet ihr bei Disney+ im Streaming-Abo.

