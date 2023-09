Eure nächste Fantasy-Obsession startet heute: Die Serie ist 400 Minuten "fesselnd und nervenaufreibend", aber eine Sache wird euch nerven

Die Fantasy-Verfilmung The Changeling ist nichts für schwache Nerven. Ihr werdet das Horror-Märchen lieben und euch am Ende über genau eine Sache aufregen. Spoilerfrei!

Apple TV+ hat sich im Science-Fiction-Bereich als neuer Heilsbringer festgesetzt. Nach den Sci-Fi-Erfolgen For All Mankind, Foundation, Silo und Severance ist bei Apple endlich auch das vernachlässigte Fantasy-Genre mit einem Kritiken-Hit dran.

The Changeling heißt das Horror-Abenteuer, das alle Fantasy-Fans auf dem Schirm haben müssen.

Heute startet das heftigste Fantasy-Märchen des Jahres – und 2 Sachen müssen euch vorm Schauen klar sein

Die Fantasy-Serie The Changeling ist eine Verfilmung des gleichnamigen, gefeierten Romans * von Victor LaValle. Die Geschichte beginnt mit dem Liebespaar Apollo (Lakeith Stanfield) und Emmy (Clark Backo). Doch ihr junges Familienglück scheint verwunschen zu sein und nach einem schrecklichen Ereignis wird Apollo in eine Horror-Märchenwelt gezogen. Mehr wollen wir über die Handlung nicht verraten.

Die erste Warnung geht an Schwangere und Eltern von kleinen Kindern: Ihr solltet euch unbedingt vorab über den Anfang der Geschichte informieren. Ich formuliere es mal so: Für wen M. Night Shyamalans Horror-Serie Servant, auch bei Apple TV+, zu heftig war, der sollte die Finger von The Changeling lassen.

Im Trailer wird The Changeling vom Liebesfilm ganz schnell zum Horror-Abenteuer

The Changeling - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die zweite Warnung: Die 1. Staffel The Changeling endet mitten in der Geschichte. Es wird in Staffel 1 der Fantasy-Verfilmung nur die erste Hälfte des Romans gezeigt. Das Ende ist somit offen und die 2. Staffel ist noch nicht offiziell bestellt. Sollten wir auf unseren Fragen sitzen bleiben, können wir uns immerhin mit dem zugrunde liegenden Buch trösten, das sie beantworten wird.

Die Kritiken sprechen für sich: The Changeling ist ein Muss für Fantasy-Fans, die Horror ertragen

Wenn man den Kritiken glaubt, lohnt sich die 1. Staffel The Changeling trotzdem. Das Fantasy-Abenteuer hat 71 von 100 Punkten bei Metacritic erlangt. Zum Vergleich: Das zurzeit extrem beliebte Fantasy-Abenteuer One Piece steht bei den Kritik-Plattformen bei 67. Geschmäcker sind natürlich immer subjektiv, deshalb haben wir auch ein paar aussagekräftige Einblicke der Kritiker:innen.

Collider nennt The Changeling eine „fesselnde und nervenaufreibende Adaption“ und eine „willkommene Ergänzung“ des Fantasy-Genres. Für Ready Steady Cut und viele andere ist LaKeith Stanfield (Get Out) das Hauptargument für die Serie:

LaKeith Stanfield ist phänomenal in der Hauptrolle und die Horror-Elemente ziehen einen in den Bann.

Allison Picurro warnt bei TV Line vor dem offenen Ende und dass die Serie nicht gerade zimperlich mit den Zusehenden umgeht:

Viele Leute wird das Finale stören, das nicht alle Fragen beantwortet [...], aber mich hat es nicht gestört, dass die Serie mit dem Publikum nicht Händchen halten will. Alle, die sich auf diese Reise einlassen, bekommen ein betörendes Bilderbuch in Serienform.

Am 8. September 2023 startet The Changeling mit den ersten drei von acht Episoden bei Apple TV+. Bis zum 13. Oktober erscheint jede Woche eine neue Folge. Insgesamt werdet ihr in der 1. Staffel 400 Minuten von dem Horror-Märchen präsentiert bekommen, da jede Episode im Durchschnitt knapp 50 Minuten lang ist.

Mit dabei sind Netflix' Abschied von Sex Education und die Rückkehr der gefeierten Apple-Serie The Morning Show. Außerdem hält Amazon eine John Wick-Serie für uns bereit und schickt die große Fantasy-Serie Das Rad der Zeit in ihre 2. Staffel.