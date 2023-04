Eure nächste Sci-Fi-Obsession beginnt in 2 Wochen: Silo ist Snowpiercer unter der Erde

Sci-Fi-Fans sollten sich die neue Serie Silo vormerken. Darin wird Dune-Star Rebecca Ferguson zur Ermittlerin in einer an Snowpiercer erinnernden Endzeit-Gesellschaft.

Wer das spannende Endzeit-Konzept von Snowpiercer mag und ungeduldig auf den Start der 4. Staffel wartet, sollte sich den 5. Mai 2023 jetzt fett im Kalender eintragen. Dann erscheint nämlich ein idealer Serien-Ersatz im Stream. Die neue postapokalyptische Sci-Fi-Serie Silo ist im Prinzip die vertikale Version von Snowpiercer – und sie sieht schon jetzt fantastisch aus.

Die Sci-Fi-Serie Silo erschafft eine Untergrund-Gesellschaft in der Post-Apokalypse

In der Welt von Silo ist die Erdoberfläche schon seit Jahrhunderten nicht mehr bewohnbar. Ein einziger Atemzug würde dich sofort töten. Die letzten 10.000 noch existierenden Menschen leben daher in einem 144-Stockwerke tiefen Beton-Koloss unter der Erde. Damit diese Untergrund-Gesellschaft bestehen kann, herschen hier strenge Regeln und Vorschriften.

Als eines Tages der bisherige Sheriff aus scheinbar unerklärlichen Gründen das Silo verlässt und somit den Freitod wählt, wird Juliette Nichols (Rebecca Ferguson), eine Technikerin aus den untersten Ebenen, zu seiner Nachfolgerin ernannt.



Weitere Einblicke in die Beton-Dystopie liefert euch der Trailer zu Silo:

Silo - S01 Trailer (Deutsch) HD

Aller Widerstände zum Trotz nimmt Juliette die neue Aufgabe an. Denn sie will die Wahrheit über die rätselhaften Vorgänge im Silo ergründen – und legt sich dabei mit mächtigen Personen der Justiz- und der IT-Abteilung an.



Bei Silo handelt es sich um eine Adaption der gleichnamigen Roman-Trilogie von Hugh Howey. Kreativer Kopfer hinter der Serie ist Justified-Schöpfer Graham Yost. Zur Besetzung gehören neben Dune-Star Rebecca Ferguson unter anderem auch Tim Robbins (Die Verurteilten), Iain Glen (Game of Thrones), Common (Hell on Wheels) sowie Avi Nash (The Walking Dead).

Science-Fiction-Dystopie auf engem Raum: Das sind die Parallelen zwischen Silo und Snowpiercer

Die Serie Snowpiercer als auch der zuvor erschienene Spielfilm erschufen eine faszinierende Science-Fiction-Dystopie auf engstem Raum. Während der gesamte Planet zu einer unbewohnbaren Eiswüste wurde, befindet sich der letzte Rest der Menschheit in einem Hunderte Wagons langen Zug, dem Snowpiercer, in dem sich eine strike Klassengesellschaft geformt hat. In Silo wird dieses Konzept nun von der Horizontalen in die Vertikale (und unter die Erde) verlegt.

Apple TV Tim Robbins als zwielichtiger IT-Chef des Silos

In den untersten Stockwerken des Silos leben die ärmsten Menschen unter widrigen Umständen. Tag um Tag verrichten sie harte Arbeit, um die Instandhaltung der Silo-Infrastruktur zu gewährleisten. In den oberen Stockwerken ist das Leben der "Oberschicht" im Gegensatz dazu wesentlich komfortabler.

Der gesellschaftskritische Aspekt von Silo ist allerdings nicht die einzige Parallele zur Snowpiercer-Serie. Denn in beiden Science-Fiction-Projekten steht eine Person aus der Unterschicht im Fokus, die die Rolle eines Ermittlers annimmt und Verbrechen wie Verschwörungen innerhalb der Klassengesellschaft auf den Grund geht.

Mehr News:

Wann kommt Silo zu Apple TV+?

Silo läuft am 5. Mai 2023 auf Apple TV+ an. Nach einer Doppelfolge zum Auftakt werden die restlichen Episoden wöchentlich bis zum 30. Juni 2023 immer freitags veröffentlicht. Insgesamt besteht die erste Staffel von Silo aus 10 Folgen.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.