Ex-Bond gibt angeblichem neuen 007-Star seinen Segen – und verrät, welche großen Herausforderungen noch ausstehen

Offiziell bestätigt ist Aaron Taylor-Johnson noch nicht als nächster James Bond. Von einem seiner Vorgänger hat er jetzt trotzdem schon seinen Segen erhalten.

Wer spielt den nächsten James Bond? Die letzten Wochen waren reich an 007-Gerüchten. Obwohl zwischenzeitlich sogar der frisch gebackene Oscar-Gewinner Cillian Murphy die Runde machte, gibt es einen Namen, der seit Monaten beständig auftaucht und aktuell als Favorit der Buchmacher:innen Hollywoods gilt: Aaron Taylor-Johnson.

Vor ein paar Tagen erst berichtete die britische Boulevardzeitung The Sun, dass Taylor-Johnson als Hauptdarsteller des nächsten James Bond-Films gesetzt ist. Kurz darauf gab es ein Dementi aus Insider-Kreisen des MI6. Das Gerücht ist inzwischen aber viel zu heiß, als dass die Öffentlichkeit unberührt einfach weiterziehen könnte.

Ob er es wird oder nicht: George Lazenby hält Aaron Taylor-Johnson für einen sehr guten James Bond

Auch George Lazenby hat die Kunde von Taylor-Johnsons möglicher 007-Besetzung erreicht. Der Ex-Bond-Darsteller, der 1969 in Im Geheimdienst Ihrer Majestät zu sehen war, verrät gegenüber TMZ , dass er nichts an Taylor-Johnsons Besetzung auszusetzen hätte. Seiner Meinung nach bringt dieser alles, was die Rolle erfordert.

Sony Aaron Taylor-Johnson in Bullet Train

Laut Lazenby könne Taylor-Johnson die Stunts durchführen und auf der charmanten Seite punkten. Dennoch hegt er Zweifel, dass die Rolle bereits vergeben wurde. Der Grund: Lazenby musste zahlreiche Tests vor seinem Bond-Casting machen, die ATJ offenbar noch nicht durchlaufen ist. Genauer erklärt er die Umstände nicht.



Nichtsdestotrotz gibt Lazenby dem potentziellen Bond-Erben zwei Ratschläge mit auf den Weg. Er soll sich selbst treu bleiben und die Rolle so weit neu erfinden, dass sie zu ihm passt. Lazenby spricht aus Erfahrung: Nachdem er den Staffelstab von Sean Connery übernommen hatte, verpasste er James Bond seinen eigenen Charakter.

Wann startet James Bond 26 im Kino?

Von einem Kinostart sind wir vermutlich noch Jahre entfernt. Bisher gibt es keinen Zeitplan, wann Bond 26 die große Leinwand erobern soll. Sobald das Casting des nächsten Darstellers offiziell ist, dürfte aber alles ganz schnell gehen.