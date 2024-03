Extrem unterhaltsames Marvel-Abenteuer heute im TV: Es enthält den ersten Auftritt einer MCU-Figur, die bald ganz wichtig wird

Heute könnt ihr euch einen Marvel-Film im TV ansehen, der nicht nur sehr spaßig ist, sondern auch noch eine Figur einführt, die in Zukunft noch sehr wichtig wird.

Wenn ihr nicht wisst, was ihr heute Abend gucken sollt, hätten wir da einen Vorschlag für euch: Ant-Man and the Wasp zählt nämlich sowieso schon zu den unterhaltsamsten Streifen des Marvel Cinematic Universe (MCU), gewinnt aber nochmal mehr an Bedeutung. Darin taucht nämlich zum ersten Mal ein Charakter auf, der bald im Mittelpunkt stehen wird.

Darum geht's in Ant-Man and the Wasp

Eigentlich müsst ihr den Vorgänger Ant-Man und die anderen MCU-Filme nicht kennen, um mit diesem Streifen Spaß zu haben. Hier gibt es viel leichtfüßige Action, die abgefahrene Quanten-Thematik und jede Menge Humor. Ihr könntet allerdings durchaus davon profitieren, wenn ihr wisst, was es mit dem Fingerschnippen von Thanos auf sich hat und was in The First Avenger: Civil War passiert ist.

Ant-Man aka Scott Lang (Paul Rudd) wurde genau danach nämlich mit einer Fußfessel zum Hausarrest verdonnert. Währenddessen arbeiten Hank Pym und seine Tochter Hope van Dyne an einem Quantentunnel, der es ermöglichen soll, die Quantenebene betreten und auch wieder verlassen zu können. Gemeinsam suchen die drei nach der verschollenen Mutter von Hope namens Janet.

Dabei bekommen sie es nicht nur mit dem FBI und einem skrupellosen Schwarzmarkthändler für seltenste Technik zu tun, sondern auch noch mit einer mysteriösen, geisterhaften Figur.

Walt Disney Ghost in Ant-Man and the Wasp

In Ant-Man and the Wasp taucht zum ersten Mal Ghost auf und sie kehrt bald zurück

Die mysteriöse Figur im grauen Anzug aus Ant-Man and the Wasp nennt sich Ghost und fungiert als tragische Antagonistin. Sie ist die Tochter eines Ex-Kollegen von Hank und auf Janets Quantenenergie aus, um ihre eigene Krankheit zu kurieren. Sie kann nämlich zum Beispiel durch Wände gehen, weil sie an molekularer Instabilität leidet – ein sehr schmerzhafter Zustand.

Ghost gehört in den Marvel-Comics zu den sogenannten Thunderbolts. Dabei handelt es sich um eine Art Gegenstück zu DCs Suicide Squad, also eine Truppe, die mehr oder weniger aus Antihelden und Superschurken besteht.

Neben Ghost zählen beispielsweise Florence Pugh als Yelena Belova, David Harbour als Alexei Shostakov, Wyatt Russell als John Walker, Julia Louis-Dreyfus als Valentina Allegra de Fontaine und Sebastian Stan als Bucky Barnes dazu.

Der Thunderbolts-Film soll am 23. Juli 2025 in die Kinos kommen und die Comic-Story ins MCU überführen.



TV oder Stream: Wann und wo läuft Ant-Man and the Wasp?

Ant-Man and the Wasp läuft heute Abend, also am 16. März um 22:20 Uhr auf Sat.1. Eine Wiederholung folgt dann in derselben Nacht um 2:30 Uhr.

Ihr dürft euch den Marvel-Film aber natürlich auch online zu Gemüte führen. Das funktioniert am einfachsten über Disney+, dort gehört er zum Abo. Bei Apple TV, Amazon Prime, Maxdome, Magenta TV oder Google Play könnt ihr ihn euch aber auch leihen oder kaufen.



