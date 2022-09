Neues Anti-Avengers-Team ist komplett: Alle Mitglieder der Thunderbolts erklärt – sogar ein Captain America ist dabei

Bevor die Avengers zurückkehren, bringt uns das MCU ein neues Team, welches aus Antihelden und Ex-Schurken besteht. Die 7 Mitglieder der Thunderbolts sind keine Unbekannten.

Aktuell gibt es im Marvel Cinematic Universe keine Avengers mehr, die sich als Team gemeinsam gegen große Gefahren stellen. Bevor es zu einer erneuten Formierung der mächtigsten Held:innen in Avengers 5: The Kang Dynasty kommt, wird und schon vorher eines neues Team auf der großen Leinwand präsentiert: Die Thunderbolts.

Im Rahmen der Disney-Fan-Convention D23 wurde erstmals die Besetzung des kommenden MCU-Films aus Phase 5 bekanntgeben. Wir stellen euch alle 7 bestätigten Mitglieder der Antihelden-Avengers einmal genauer vor.

Vor der Avengers-Rückkehr: Das sind die Thunderbolts im MCU

In den Marvel Comics sind die Thunderbolts ein Team aus reformierten Superschurken, die beschlossen, Heldentaten zu begehen. Doch dann folgte ein schockierender Twist und das Team rund um Baron Zemo enthüllte seine wahren und absolut schurkischen Absichten. Später jedoch präsentierte Marvel die Thunderbolts als Truppe von Ex-Schurken und Antihelden, die Wiedergutmachung leisten und wirklich heroisch sein wollen.

Auch im MCU bestehen die Thunderbolts aus bekannten Charakteren, die in der Vergangenheit entweder Böses taten oder sich nicht eindeutig als gut klassifizieren lassen. Es handelt sich im Prinzip um Marvels Antwort auf DCs The Suicide Squad.



© Marvel / Disney Die Thunderbolts

Der genaue Ursprung der Thunderbolts im MCU ist noch nicht offiziell bestätigt. Der Name des Teams könnte jedoch ein Verweis auf den Marvel-Außenminister und ehemaligen Generalleutnant Thaddeus "Thunderbolt" Ross sein. Dessen Darsteller William Hurt verstarb im vergangenen März.



Mitglied es Thunderbolt-Teams im MCU: Valentina Allegra de Fontaine

© Disney Valentina Allegra de Fontaine

Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) arbeitet für eine unbekannte Organisation, die übermenschlich starke Rekruten sucht, welche sich oft in den Grauzonen zwischen Gut und Böse bewegen. Mit ihren bisherigen 2 MCU-Auftritten präsentierte sich Val als Nick Fury-Verschnitt mit dem Ziel, ein eigenes Team zusammenzustellen. Nun wissen wir, dass dieses Team die Thunderbolts sind, die von Val als Führungsoffizierin auf Missionen geschickt werden.

Mitglied es Thunderbolt-Teams im MCU: Black Widow

© Disney Yelena Belova aka Black Widow

Yelena Belova (Florence Pugh) wurde, wie ihre Adoptivschwester Natasha Romanov, als Elite-Spionin im Roten Raum ausgebildet. Auch sie ist eine Black Widow und eine ausgezeichnete Nahkämpferin. Nach der Zerstörung des Roten Raums suchte Yelena andere Black Widows auf, um diese von ihrer Gehirnwäsche zu befreien. Zudem arbeitet sie als Auftrags-Attentäterin.

bisherige MCU-Auftritte: Black Widow, Hawkeye

Mitglied es Thunderbolt-Teams im MCU: Red Guardian

© Disney Red Guardian

Nicht nur Yelena, sondern auch ihr Adoptivvater Alexei Shostakov aka Red Guardian (David Harbour) schließt sich den Thunderbolts an. Er war der erste (und einzige) Supersoldat der Sowjetunion und verfügt über ähnliche Kräfte wie Captain America. Für eine Geheimmission in den USA gründete er gemeinsam mit der Black Widow Melina Vostokoff in den 1990er Jahren eine Schein-Familie und zog Yelena und Natasha als seine Töchter auf.

bisherige MCU-Auftritte: Black Widow

Mitglied es Thunderbolt-Teams im MCU: Taskmaster

© Disney Taskmaster

Taskmaster ist bereits die dritte Figur aus dem MCU-Film Black Widow, die sich den Thunderbolts anschließt. Hinter der stylischen Maske verbirgt sich Antonia Dreykov (Olga Kurylenko), die Tochter des Anführers des sowjetisches Trainingsprogramms Roter Raum. Nach einem schweren Unfall in ihrer Kindheit setzte ihr Vater ihr einen Chip ein, der all ihre Sinne deaktivierte und sie zu einer willenlosen Soldatin werden ließ. Als Taskmaster hat sie die Fähigkeit, Kampfstile und Bewegungen zu imitieren. Nachdem Antonia von ihrer Gedankenkontrolle befreit wurde, verschwand sie an der Seite anderer Widows.

bisherige MCU-Auftritte: Black Widow

Mitglied es Thunderbolt-Teams im MCU: Bucky Barnes

© Disney Bucky Barnes

Als prominentestes Mitglied der Thunderbolts kehrt Bucky Barnes (Sebastian Stan) das erste Mal seit Endgame zurück auf die große Leinwand. Wie einige andere Mitglieder des Teams ist auch Bucky ein Mensch, der in der Vergangenheit als willenloser Supersoldat von bösen Mächten eingesetzt wurde. Nachdem Bucky endgültig mit seinen vergangenen Taten als Winter Soldier abgeschlossen hat, findet er nun bei den Thunderbolts eine neue Bestimmung.

Mitglied es Thunderbolt-Teams im MCU: U.S. Agent

© Disney John Walker

Der ehemalige Soldat John Walker (Wyatt Russell) war eigentlich der nächste Captain America. Doch sein brutales Verhalten, die illegale Einnahme des Superhelden-Serums und ein öffentlicher Mord sorgten dafür, dass ihm der Titel von der US-Regierung wieder aberkannt wurde. Der in Ungnade gefallene John wird schließlich von Val rekrutiert, die seine Taten befürwortet und ihm den neuen Namen U.S. Agent verleiht.

bisherige MCU-Auftritte: The Falcon and The Winter Soldier

Mitglied es Thunderbolt-Teams im MCU: Ghost

© Disney Ava aka Ghost

Ava Starr aka Ghost (Hannah John-Kamen) ist eine exzellente Kämpferin und besitzt die Fähigkeit ihren Körper dematerialisieren zu können. Grund dafür ist ein Quantenunfall, der vor vielen Jahren ihren Körper für immer veränderte. Zeitweise war sie als Agentin für S.H.I.E.L.D. tätig. In Ant-Man and the Wasp trat sie auf der verzweifelten Suche nach einer Heilung für ihren Zustand als Antagonistin in Erscheinung und ergriff am Ende des Films die Flucht.

Wann startet Thunderbolts im Kino?

Thunderbolts wird als Beitrag der 5. Phase des MCU in die Kinos kommen. Fans müssen aber noch etwas Geduld mitbringen, bis es so weit ist. In den USA wurde der offizielle Start auf den 26. Juli 2024 terminiert. In den deutschen Kinos wird das neue Marvel-Teamup voraussichtlich schon ab dem 24. Juli 2024 zu sehen sein.

