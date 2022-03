The Walking Dead: Fans sind schockiert über die neue Ankündigung und wer kann es ihnen verübeln?

The Walking Dead endet, aber die Zombiewelt expandiert. Jetzt wurde eine neue The Walking Dead Spin-off-Serie angekündigt, die bei Fans Schockstarre hervorruft.

Die Zombie-Apokalypse ist offensichtlich nicht der wahre Horror, wenn man die Fan-Reaktionen auf die neuste Ankündigung aus der Welt von The Walking Dead bedenkt. Denn eine neue Spin-off-Serie aus der Untoten-Welt vereint zwei Figuren, die eigentlich Todfeinde sein müssten: Negan und Maggie. Wie das Internet reagiert, kann man sich vorstellen.

Das wissen wir über die neue The Walking Dead-Serie mit Maggie und Negan

Die neue The Walking Dead-Serie heißt Isle of the Dead.

Lauren Cohan (Maggie) und Jeffrey Dean Morgan (Negan) spielen die Hauptrollen.



Isle of the Dead spielt im Manhattan der Postapokalypse, wo Negan und Maggie die New York City erkunden.

Eli Jorne, Autor bei The Walking Dead, Heels und Wilfred, ist der Showrunner der Zombieserie.

Die Serie soll aus sechs Episoden bestehen. (via The Hollywood Reporter )

) Isle of the Dead wird 2023 starten.

Es gibt sogar ein Poster für die neue The Walking Dead-Serie, das die Serien-Vereinigung der beiden Fan-Lieblinge Maggie und Negan ins Zentrum rückt, als wären sie Superstars:

© AMC Isle of the Dead

Wer aber ein oberflächliches Wissen über die Zombieserie besitz, stößt schnell auf ein Problem: Hat Negan nicht – nach dem umstrittensten Cliffhanger der Serie – Maggies große Liebe Glenn (Steven Yeun) brutal ermordet?

Wie zum Henker können diese beiden sechs Episoden miteinander teilen, ohne sich dabei gegenseitig umzubringen?

The Walking Dead-Fans reagieren schockiert und verwirrt auf Ankündigung

Ausgestattet mit den populärsten Memes der letzten Jahren machten die Zombie-Fans ihren widersprüchlichen Gefühlen über die The Walking Dead-Ankündigung bei Twitter Luft:

Sie hätten Maggie eine eigene Spin-off-Show geben können und mit wirklich jeder anderen Figur, aber sie haben Negan ausgewählt???

Glenn schaut aus dem Himmel herab auf Maggie, die eine Spin-off-Show mit Negan macht:

Du willst mir also sagen, dass Maggie mit Negan nach New York abhaut, dem Mann, der ihren Ehemann ermordet und ihren Sohn vaterlos zurückgelassen hat?

Eine realistische Vision, wie Isle of the Dead aussehen könnte, gibt es auch schon:

The Walking Dead endet, aber die vielen Spin-off-Serien erweitern die Zombieserie

Die Entscheidung für einen Spin-off mit Maggie und Negan erinnert ein wenig an Seifenopern, die so lange laufen, bis sich selbst Todfeinde aus Story-Zwängen versöhnen. AMC jedenfalls hat sich zwei Fan-Lieblinge geangelt, die The Walking Dead in einem ungewohnten Setting fortsetzen.

Isle of the Dead ist nämlich nur eine von vielen Erweiterungen der The Walking Dead-Welt nach dem Ende der Hauptserie mit Staffel 11. Die Anthologie-Serie Tales of the Walking Dead ist in Arbeit, ebenso ein Spin-off mit Carol und Daryl und mehrere Spielfilme mit Andrew Lincolns Rick, ganz zu schweigen vom bereits existierenden Spin-off Fear the Walking Dead.

