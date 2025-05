Fantasy-Fortsetzung meldet sich bei Netflix nach 5 Jahren zurück: Der Trailer für The Old Guard 2 mit Charlize Theron ist da

Ein "seit 1000 Jahren vorbereiteter" Kampf wird in Netflix Fantasy-Sequel actionreich ausgetragen, nachdem viele die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit The Old Guard fast aufgegeben hatten.

Eine Gruppe unsterblicher Söldner:innen, ein gefährliches Geheimnis und eine böse Macht, die ihre Begabung zu Geld machen will. Klingelt es da beim Netflix-Publikum? Wenn nicht, ist das nur zu verständlich. Denn dass der Fantasy-Actionfilm The Old Guard mit Charlize Theron bei Netflix erschien, liegt immerhin fast fünf Jahre zurück. Nun meldet sich The Old Guard 2 jedoch mit einem ersten Trailer zurück.

Fantasy-Rückkehr bei Netflix: The Old Guard 2 kämpft um Unsterblichkeit

Andromache, genannt Andy (Charlize Theron), und ihre Mitstreiter Booker (Matthias Schoenaerts), Joe (Marwan Kenzari) und Nicky (Luca Marinelli) können nicht sterben, verstecken diese Gabe jedoch seit Jahrhunderten, während sie mit ihr die Welt beschützen. In The Old Guard nehmen sie die junge Nile (KiKi Layne) unter ihre Fittiche, die ebenfalls regenerative Fähigkeiten besitzt.

Doch als ein Pharma-Unternehmen auf ihre Unsterblichkeit aufmerksam wird, weil jemand sie verraten hat, entbrennt ein erbitterter Kampf. Daran knüpft The Old Guard 2 nun im ersten Trailer zu Netflix' Fantasy-Sequel an:

Schaut hier den ersten Netflix-Trailer zu The Old Guard 2

The Old Guard 2 - Trailer (Deutsch) HD

Worum geht's in The Old Guard 2? Während Charlize Therons Andy sich an ihre neue Sterblichkeit gewöhnen muss, steht die Welt nicht still und neue Bedrohungen feuern den Kampf an, den ihr Team seit 1000 Jahren austrägt. Zum einen ist da die uralte Unsterbliche Quynh (Veronica Ngo), die aus ihrem wässrigen Käfig einer Eisernen Jungfrau befreit wurde und nun auf Rache aus ist. Zum anderen treten neue undurchsichtige Feinde und Verbündete auf den Plan, darunter Tuah (Henry Golding), in dem der Schlüssel zur Unsterblichkeit schlummern könnte, und die mysteriöse Discord (Uma Thurman).

Mit über 72 Millionen Haushalten, die sich im Jahr 2020 The Old Guard in der ersten Woche bei Netflix anschauten, zählte der Fantasy-Actioner laut Deadline zu den erfolgreichsten Starts des Streamers. Entsprechend wurde eine Fortsetzung bestellt, die jetzt nur noch drei Monate entfernt ist. Das Sequel wurde nicht mehr von Gina Prince-Bythewood (The Woman King), sondern von Victoria Mahoney (Lovecraft Country) inszeniert.



Wann startet The Old Guard 2 bei Netflix?

The Old Guard 2 wird am 2. Juli 2025 bei Netflix starten. Damit erscheint der Fantasy-Kracher fast genau fünf Jahre nach Teil ein, der seine Premiere am 10. Juli 2020 hatte.

Podcast-Vorschau: Die Film-Highlights 2025 bei Netflix & Co.

Beim Blick voraus auf das Streaming-Filmjahr 2025 warten in den kommenden Monaten vielversprechende Neuerscheinungen auf ihre Entdeckung bei Netflix, Apple TV+ und Co. Die 10 größten Streaming-Filme des Jahres stellen wir euch im Podcast vor:

Ob Sci-Fi-Film oder Fantasy-Abenteuer, Schatzsuche oder Literatur-Remake: Die Palette der heiß erwarteten Streaming-Filme wartet mit Regisseuren wie Guillermo del Toro und Noah Baumbach sowie Stars wie Keanu Reeves, Natalie Portman und Tom Hardy auf.