Fantasy-Tipp: Amazon entfacht nach Game of Thrones eure Drachen-Liebe neu

Bei Amazon Prime versteckt sich mit Dragon - Love Is a Scary Tale ein Must-See für Fantasy-Fans. Drachen-Liebhaber kommen hier nach Game of Thrones wieder voll auf ihre Kosten.

Eine Frau in Weiß gleitet in einer Barke über das Wasser, ihrem Bräutigam entgegen. Gesang liegt in der Luft. Doch dann nähert sich grollend ein Schatten. Ein Drache pflückt die Braut mit seinen Krallen aus ihrem Boot und trägt sie mit sich fort. Gänsehaut. - Okay, Dragon - Love Is A Scary Tale, mein Fantasy-Herz ergibt sich dir schon nach fünf Minuten.

Während andere bei Amazon Bad Boys 3 streamen, wähle ich lieber die unbekannte Drachen-Geschichte aus, die sich in dieser Woche zum Prime-Angebot gesellt, bei Amazon * aber auch zum Leihen verfügbar ist.

© Splendid Film Dragon - Love Is a Scary Tale

So schönen geflügelten Reptilien-Content habe ich seit Game of Thrones nicht mehr gesehen. Doch in seiner Fantasy-Erzählung wählt der Film Dragon - Love is a Scary Tale eine erfrischend andere Richtung als die Erfolgsserie.

Dragon bei Amazon: Ein russisches Märchen als Game of Thrones-Ersatz

Nachdem die Herzogstochter Miroslava, genannt Mira (Mariya Poezzhaeva), an ihrem Hochzeitstag aus der verschneiten Heimat verschleppt wird, findet sie sich auf einer schroffen Insel wieder, auf der sich außer ihr nur Arman (Matvey Lykov) aufzuhalten scheint. Während sie darauf wartet, von ihrem Verlobten, dem Drachentöter-Enkel Igor (Pyotr Romanov), gerettet zu werden, lernt Mira Arman und dessen Geheimnis kennen.

Seht hier den Trailer zum Fantasy-Film Dragon - Love Is a Scary Tale

Dragon Love Is a Scary Tale - Trailer (Deutsch) HD

Damit hier keine falschen Vorstellungen geweckt werden: Mit den Effekten von Game of Thrones kann die russische Fantasy-Produktion von Indar Dzhendubaev aus dem Jahr 2015 nicht mithalten. Aber für seine Drachen-Animation schämen muss sich Dragon - Love is a Scary Tale trotzdem nicht.

Wenn die Kamera in entscheidenden Momenten anderswo hinsieht, haben Fantasy-Fans hoffentlich genug Fantasie, um die wohlplatzierten Lücken in Dragon - Love Is A Scary Tale selbst zu füllen. Oder sie erfreuen sich einfach an dem hässlich-süßen Drachen-Sidekick, der wie eine Koala-Lemuren-Mutation aussieht.

© Splendid Film Dragon - Love Is a Scary Tale: Mira

Vor allem die schönen Kostüme und Sets erwecken eine glaubhafte Welt zum Leben: Hier entstehen eindrückliche Bilder fantastischer Orte und Kulturen. Am Brautschleier klirren die Perlen und der Pelzmantel raschelt. Miras Heimat, das runde Holzdorf im Wasser, weiß ebenso zu beeindrucken wie die Dracheninsel, die King Kongs Skull Island ganz buchstäblich versteht. Wer die 6. Staffel von Vikings gesehen hat, wird im russischen Schnitzwerk und den Kulissen weitere Parallelen entdecken.

Märchen-Bombast bei Amazon Prime: Dragon - Love is a Scary Tale spielt mit bekannten Fantasy-Themen

In der Schöne und das Biest-Geschichte von Dragon - Love is a Scary Tale schwingen dabei zugleich durch das Herkunftsland des Films die Untertöne osteuropäischer Märchen mit. Das hat einen besonderen Reiz, denn wer liebt die fantastischen tschechischen und russischen Produktionen à la Drei Haselnüsse für Aschenbrödel und Die feuerrote Blume nicht? Mann-und-Monster-Dualität inklusive.

© Splendid Film Dragon - Love Is a Scary Tale: Mira & Arman

Fantasy-Themen wie Drache und Prinzessin werden hier gekonnt bedient und ausgereizt, wenn die verwöhnte Herzogstochter mit Rapunzelhaar, die nicht weiß, was Liebe ist, auf das zu zähmende Ungeheuer trifft. Trotzdem steckt die Jungfrau hier nicht nur in Nöten, sondern darf sich auch selber retten. Vorstellungen von Gut und Böse unterwandernd, bricht Dragon - Love is a Scary Tale mit der angestaubten Ritter-Geschichte.

Spätestens, wenn die Entführte Mira in der Abgeschiedenheit der einsamen Insel eine Drachenfrucht als Nahrung präsentiert bekommt, schimmert außerdem der Humor eines Films durch, der sich ansonsten in seiner Liebes- und Leidensgeschichte angenehm ernst nimmt.

Keine Angst vor Kitsch: Dragon - Love is a Scary Tale gibt bei Amazon alles

Ein bisschen kitschig darf es dabei in dem Märchen schon mal zugehen. Okay, seien wir ehrlich: Mitunter ist es schon sehr schnulzig. Aber das passt zum Märchen-Genre, das sich ja (anders als bei den hinterlistigen Fantasy-Intrigen von Game of Thrones) seit jeher aus der betörenden Einfachheit seiner Geschichten speist.

© Splendid Film Dragon - Love Is a Scary Tale

Wenn in Dragon - Love is a Scary Tale also Blüten vom Wind davongetragen werden, die Sonne hinter Feuerwerk untergeht, ein Liebespaar ausgelassen durch die Brandung tollt, und Armand wie ein russischer Louis Garrel-Zwilling mit freiem Oberkörper herumläuft, dann verschließt euch nicht vor dieser herrlich dick aufgetragenen Liebesgeschichte, sondern lasst die Zügel los und gebt euch diesen Bildern voll hin.



Nur dann werdet ihr die volle Fantasy-Ladung dieses russischen Märchens hoffentlich so sehr genießen können wie ich und verstehen, warum es der Film unter die Top 10 der Fantasy-Filme 2016 schaffte.

