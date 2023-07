Fast vergessene Fantasy-Serie kehrt nach 2 Jahren zu Amazon Prime zurück: Hier ist der Trailer zum Herr der Ringe-Ersatz

Vor zwei Jahren begann Amazon ein Fantasy-Universum abseits seiner Herr der Ringe-Serie zu verfilmen. Ein erster Trailer ruft uns die Welt des "wiedergeborenen Drachen" nun mit viel Magie und Kampf in Erinnerung.

Bereits im Mai hat Amazons Das Rad der Zeit das Startdatum von Staffel 2 verkündet, nun liefert die Fantasy-Serie nach den Büchern von Robert Jordan auch einen ersten richtigen Trailer ab. Worin ihr unter anderem eine neu besetzte Hauptfigur erstmals in Aktion erleben könnt.

Amazons Das Rad der Zeit stellt im Staffel 2-Trailer Herr der Ringe-Ersatz vor

Die 1. Staffel von Das Rad der Zeit (The Wheel of Time) erreichte uns bei Amazon Prime * Ende 2021 wie ein Testlauf für das ein Jahr später startende Serien-Epos Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Auch 2023 hält Amazon am etablierten Fantasy-Herbst fest und schickt ab 1. September die 2. Staffel von Das Rad der Zeit ins Rennen.

Wir erinnern uns: In einem Universum, in der nur Frauen, die Aes Sedai, Magie ausüben dürfen, wurde ein Auserwählter prophezeit, der die Welt retten oder zerstören würde. Gejagt von den Schergen des Bösen begab sich Moiraine (Rosamund Pike) mit fünf möglichen Kandidaten auf die Reise. Doch nur einer unter ihnen entpuppte sich am Ende von Staffel 1 als "wiedergeborener Drache".

Seht den Trailer zur 2. Staffel von Amazons Fantasy-Serie Das Rad der Zeit

Wer Robert Jordans Roman-Reihe * zu Das Rad der Zeit kennt, weiß, dass der 14-bändigen Fantasy-Zyklus insbesondere am Anfang viele Herr der Ringe-Parallelen aufweist (Gefährten, magische Expeditionsleiter, Moria-Ersatz, eigene Ringgeister etc.) und wird diese auch in Staffel 2 finden.



Eine auffällige Veränderung in der 2. Season betrifft eine neu besetzte Hauptfigur: Spieler und Dolch-Dieb Mat Cauthon wird nun nicht länger von Barney Harris, sondern von Dónal Finn verkörpert.

Amazons Fantasy-Fortsetzung: Wovon handelt die 2. Staffel von Das Rad der Zeit

Und wie geht es weiter in der 2. Staffel von Das Rad der Zeit? Die Wege der Freunde rund um Rand al'Thor (Josha Stradowski) haben sich getrennt. Sie gehen unterschiedlichen Missionen nach, wenn Perrin (Marcus Rutherford) seine Wolfsseite auslotet und Nynaeve (Zoe Robins) und Egwene (Madeleine Madden) ihre magischen Fähigkeiten weiterverfolgen. Moiraine wurde ihre Magie jedoch genommen.



Amazon Das Rad der Zeit: der neue Mat in Staffel 2

Die 2. Staffel von Das Rad der Zeit stützt sich auf das zweite Buch, Die Jagd beginnt * (The Great Hunt), in der das Horn von Valere im Mittelpunkt steht, das gefallene Helden zur Schlacht rufen kann. Außerdem droht eine neue Gefahr vom Meer aus, die Aes Sedai zu versklaven. Ganz zu schweigen davon, dass der böse Gegenspieler der Serie, der Dunklen König (Fares Fares), noch längst nicht gestoppt, dafür aber sein stärkster Leutnant freigelassen wurde.

Obwohl nun der erste Trailer von Amazon veröffentlicht wurde, ist es nicht das erste Video, was Fantasy-Fans zur 2. Staffel von Das Rad der Zeit bekamen: Bereits vor ein paar Monaten gab die Serie von Rafe Judkins schon mit einem kurzen Sneak Peak erste Einblicke, was ihr hier nochmal sehen könnt:

