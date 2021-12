Fast vergessene MCU-Figur kehrt zurück: Hoffentlich macht Marvel nicht wieder den gleichen Fehler

Die neue Marvel-Serie Secret Invasion verfilmt eine der beliebtesten Geschichten aus den Comics und bringt dafür How I Met Your Mother-Star Cobie Smulders als Maria Hill zurück.

Während Clint Barton und Kate Bishop in Hawkeye durch die Straßen von New York jagen und womöglich auf einen altbekannten Schurken treffen, kündigt sich das nächste Wiedersehen mit einem vertrauten MCU-Gesicht an. Dieses mal handelt es sich um eine Figur, die ärgerlicherweise viel zu oft in Vergessenheit gerät.

Ausgehend von einem Bericht des Branchenmagazins Variety dürfen wir uns in der kommenden Marvel-Serie Secret Invasion auf die Rückkehr von Maria Hill freuen, die im ersten Avengers-Film an der Seite von Nick Fury als S.H.I.E.L.D.-Agentin ins MCU eingeführt wurde. Verkörpert wird sie erneut von Cobie Smulders.

Secret Invasion auf Disney+: Cobie Smulders kehrt als Maria Hill ins Marvel-Universum zurück

Smulders wurde durch den Sitcom-Überflieger How I Met Your Mother bekannt. Seit 2012 war sie an insgesamt neun MCU-Projekten beteiligt. Das ist eine beachtliche Anzahl. Leider wird ihre Figur selten in den Vordergrund gerückt und mit undankbaren Nebenaufgaben abgespeist, so zuletzt auch in Spider-Man: Far From Home.

Mit Secret Invasion scheint endlich die Stunde gekommen zu sein, in der Maria Hill glänzen kann. Basierend auf der gleichnamigen Storyline aus den Comics, die von einer Skrull-Invasion auf der Erde handelt, könnte sie mit Fury (Samuel L. Jackson) und dem in Captain Marvel eingeführten Talos (Ben Mendelsohn) den Tag retten.

Darüber hinaus gehören folgende Namen zum Cast:

Als Serienschöpfer steht Kyle Bradstreet hinter dem Projekt, der zuvor als Drehbuchautor an Mr. Robot und Berlin Station gearbeitet hat. Inszeniert wird Secret Invasion von Thomas Bezucha und Ali Selim – eine interessant Kombination: Bezucha drehte bisher vor allem Kinofilme, Selim war im Serienbereich unterwegs.

Aktuell finden die Dreharbeiten zu Secret Invasion statt. Genauso wie Hawkeye, Loki und The Falcon and the Winter Soldier umfasst die 1. Staffel sechs Episoden. Ein konkretes Startdatum existiert noch nicht. Wir können aber davon ausgehen, dass die Skrull-Invasion im Lauf des nächsten Jahres auf Disney+ beginnt.

