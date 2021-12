Große Marvel-Rückkehr in neuer Hawkeye-Folge: Einer der besten Schurken ist offenbar wieder da

Die neuste Folge von Hawkeye deutet die Rückkehr eines ikonischen Marvel-Bösewichts auf Disney+ an. Wir haben die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst.

Achtung, es folgen Spoiler!

Nachdem uns Hawkeye mit Kate Bishop die nächste coole Superheldin im Marvel Cinematic Universe vorgestellt hat, widmet sich die 3. Folge der 1. Staffel der bisher größten Bösewichtin der Serie. Es handelt sich um die von Alaqua Cox verkörperte Maya Lopez aka Echo, ihres Zeichens die Anführerin der Tracksuite Mafia.

Ein Flashback, der uns ins Jahr 2007 entführt, deutet jedoch noch einen viel schrecklicheren Gegenspieler an, obwohl sein gewaltiger Körper gar nicht ins Bild passt. Stattdessen sehen wir eine mächtige Hand, die der jungen Maya gleichermaßen liebevoll wie bedrohlich über die Wange fährt. Dazu gesellt sich ein unheimliches Lachen.

Marvel-Bösewicht: Hawkeye deutet Wilson Fisk-Rückkehr an

Konkret benannt wird die geheimnisvolle Gestalt nicht, aber es ist immer wieder von einem "Onkel" die Rede. Wenn wir uns im Marvel-Kosmos umschauen, gibt es nur eine Figur, die in diesem Kontext infrage kommt: Wilson Fisk, der Gangsterboss, der als Kingpin New York fest im Griff hat und bereits im MCU aufgetreten ist.

In der Netflix-Serie Marvel's Daredevil tauchte Fisk erstmals im MCU auf. Verkörpert wurde er von Vincent D'Onofrio, der für seine komplexe Darstellung des tragischen Antagonisten gelobt wurde. Bisher haben sich die Netflix-Serien, zu denen u.a. auch Marvel's Jessica Jones und Marvel's Luke Cage gehören, allerdings nicht nennenswert auf die großen MCU-Geschichten ausgewirkt.

Wie realistisch ist Vincent D'Onofrios Marvel-Rückkehr?

Das könnte sich nun ändern. Seit Monaten gibt es Gerüchte, dass Charlie Cox als Daredevil aka Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home einen kleinen Auftritt absolviert. Die Rückkehr von Fisk wäre der nächste logische Schritt. Schließlich ist Hawkeye eine New York-Serie. Und bei New York und Marvel kann Fisk nicht weit sein.

In den Comics wird Maya von Fisk adoptiert, nachdem dieser ihren Vater ermordet hat. Im Lauf der Geschichte wendet sie sich jedoch gegen den Schurken. In Hawkeye ist es Clint Barton, der als Ronin für den Tod von Mayas Vater verantwortlich ist. Durch den erwähnten Flashback wird Fisk als potentieller Vaterersatz ins Bild gerückt.

© Disney Gehört diese Hand Wilson Fisk?

Bisher handelt es sich dabei allerdings nur um Vermutungen. Offiziell bestätigt ist Vincent D'Onofrios Rückkehr ins MCU nicht, auch wenn alle Hinweise darauf hindeuten. Nicht zuletzt scheint Marvel in die Geschichte von Maya Lopez zu investieren: Beim Disney+ Day 2021 wurde die Spin-off-Serie Echo mit Alaqua Cox angekündigt.

Es ist durchaus vorstellbar, dass Fisk in Zukunft eine wichtige Rolle im MCU spielt. Zwischen Hawkeye, Echo, Daredevil und Spider-Man ist die Figur gut vernetzt. Nach WandaVision und vergeblichen Mephisto-Hoffnungen sollten wir dennoch Vorsicht walten lassen. Aber wer weiß: Im Gegensatz zum Marvel-Teufel ist der Kingpin immerhin kein Unbekannter im MCU.

