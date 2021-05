Fear the Walking Dead Staffel 6: Erschütternder The Walking Dead-Moment bricht euch das Herz

Die 6. Staffel von Fear the Walking Dead liefert eine weitere Highlight-Episode ab. Folge 12 überrascht mit Zukunfts-Visionen, Rick-Parallelen und einem der traurigsten Momente im gesamten The Walking Dead-Kosmos.

Niemand konnte damit rechnen, dass Fear the Walking Dead nach zwei hart kritisierten Staffeln plötzlich wieder begeistern kann. Mit einem frischen Anthologie-Konzept und stärkeren Fokus auf bedrückende Charakter-Geschichten ist Staffel 6 eine der besten aus 10 Jahren The Walking Dead.

Folge 12 namens In Dreams ist nun ein weiteres Highlight und überrascht mit einem experimentellen Ansatz, der in der Vergangenheit bei The Walking Dead nicht immer funktionierte: den Großteil der Laufzeit befinden wir uns in einem psychedelischen Fiebertraum. Das Erwachen aus diesem wird aber zum wahren Albtraum.

Achtung, es folgen Spoiler zu Fear the Walking Dead, Staffel 6, Folge 12.



Fear the Walking Dead - Old Man Morgan und der traurigste Moment seit Jahren

Morgans Zukunft als alter Mann? Ähnlich wie Rick Grimes? Fear The Walking Dead Staffel 6 Folge 12

Fear the Walking Dead mach Morgan erneut zum Rick Grimes 2.0

Die 6. Staffel von Fear the Walking Dead geizt nicht mit Vergleichen und Parallelen zur Mutterserie und Rick Grimes. Bereits der Negan-Krieg wurde in reduzierter und effektiver Form neu erzählt. Mit Folge 12, die sich größtenteils in einer Traumwelt entfaltet, folgt nun ein direkter Verweis auf Carls Zukunftsvisionen aus The Walking Dead Staffel 8.

Statt eines Old Man Rick bekommen wir hier die weißhaarige Version von Morgan Jones (Lennie James) zu sehen, der die träumende Grace durch eine mögliche Zukunft führt, in der rosa Blüten gerade schwer im Trend sind. 16 Jahre sind vergangen und Morgans Stausee-Gemeinschaft floriert.

© AMC Fear the Walking Dead: Grace und Old Man Morgan

Während Grace (Karen David) in dieser Traumwelt die erwachsene Version ihrer noch ungeborenen Tochter und ihr damit verbundenes Schicksal kennenlernt, wird uns einmal mehr vor Augen geführt, dass Morgan der Rick Grimes von Fear the Walking Dead sein soll - samt adoptierter Tochter.

Fear the Walking Dead reißt euch das Herz heraus

Die neue Fear the Walking Dead-Folge spielt mit unseren Erwartungen und Gefühlen. Die auffällig utopische Zukunftsvision entpuppt sich recht schnell als Fiebertraum der durch eine Auto-Explosion schwer verwundeten Grace. Komatös und in den Wehen liegend kämpft Grace darum, wieder zu Bewusstsein zu kommen, um ihr Kind gebären zu können.

Im Verlauf ihrer Traum-Erlebnisse wird ihr und uns Zuschauenden klar, dass Grace die Geburt nicht überleben wird. Sie muss ihre letzte Kraft aufbringen, damit ihre Tochter Athena das Licht der Welt erblicken und die hoffnungsvolle Zukunft aus ihrem Traum Realität werden kann.

© AMC Fear the Walking Dead: Grace

Dann jedoch reißt uns Fear the Walking Dead den Boden unter den Füßen weg. Graces Traum ihrer erwachsenen Tochter verpufft. Ihr Kind ist bei der Geburt bereits tot. Schuld ist die radioaktive Strahlung, der ihr Körper zuvor ausgesetzt war. All die Hoffnung, die die Episode zuvor in uns aufgebaut hat, wird nun schonungslos niedergerissen.

Geburten in The Walking Dead: Dies ist erst die 2. Geburtsszene in 10 Jahren TWD: Michonne, Maggie und Rosita haben ihr Kinder alle Off-Screen bekommen. Ebenso Rachel im Auftakt von Fear Staffel 6.

Es ist einer der erschütterndsten Momente in ganz The Walking Dead, der durch Karen Davids Schauspiel umso intensiver nachhallt. In nur einer Episode wurde Grace von einer übersehenen Randfigur zu einem Menschen, dessen tragisches Schicksal uns bis ins Mark erschüttert.

Fear the Walking Dead gönnt uns kein Happy End

Graces herzzerreißender Verlust ist einer der traurigsten Momente aus dem gesamten The Walking Dead-Universum und erinnert uns zurück an emotionale Tiefschläge wie "Beths Leiche in Daryls Armen" oder das "Traum-Picknick nach dem Tod von Glenn und Abraham".

© AMC Fear the Walking Dead

Seit der Rückkehr aus der Midseason-Pause gönnt Fear the Walking Dead uns und den Figuren kaum noch glückliche Momente. Jede Folge schockiert mit Toden, Schicksalsschlägen und finsterer Ausweglosigkeit - und es wird garantiert noch schlimmer.



Denn nicht nur hat Grace in dieser Episode ihr Kind verloren, auch hat Morgan zuvor den rätselhaften Schlüssel (zur Zukunft) der brutalen Bunker-Gruppe überlassen - und damit sich und womöglich alle Menschen in Texas dem Untergang geweiht.

Fear the Walking Dead Staffel 6 ist düster, unheimlich, niederschmetternd und schafft erstmals, was dem Spin-off 5 Staffeln lang fehlte: Ich fiebere Woche für Woche der nächsten Folge entgegen. Wenn das ein Traum sein sollte, möchte ich aus diesem nicht mehr erwachen.

Fear the Walking Dead - Staffel 6 rettet das Spin-off-Desaster

Glaubt ihr noch an ein Happy End am Ende der 6. Staffel Fear the Walking Dead?