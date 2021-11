Fesselnder Sci-Fi-Thriller als düstere Marvel-Alternative bei Netflix: Alle 26 neuen Filme und Serien der Woche

Pünktlich zum Wochenende haben wir für euch eine Liste mit den Netflix-Starts der Woche erstellt. Viele neue Serien und Filme gibt es zu streamen – mit dabei ein fesselnder Superhelden-Thriller.

Netflix hat in dieser Woche über 25 neue Filme und Serien ins Streaming-Programm aufgenommen. Ab Sonntag lädt eine weihnachtliche Fantasy-Horrorserie aus Dänemark zum Bingen ein und ein besonders empfehlenswerter Superhelden-Thriller überzeugt als düstere Marvel-Alternative.

Neu bei Netflix: Düsterer Superhelden-Thriller abseits vom Marvel-Spaß

Im Science-Fiction-Geheimtipp Freaks lebt Emile Hirsch als alleinerziehender Vater mit seiner Tochter in einer verbarrikadierten Bruchbude. Das Geheimnis, was außerhalb der eigenen vier Wände geschieht, entlädt sich in einer düsteren Superhelden-Vision.

Mit begrenzten Mitteln erschafft Freaks eine bedrohliche Welt samt zum nachdenken anregender Mythologie mit Stephen King-Anleihen, die ein erfrischendes Kontrastprogramm zum MCU-Wahnsinn bietet.

Schaut euch hier den Trailer zu Freaks an:

Freaks - Trailer (Deutsch) HD

Neu bei Netflix: 30 fantastische Minuten für die ganze Familie

Wenn ihr am Wochenende auf der Suche nach Unterhaltung für die ganze Familie seid, können wir euch das Stop-Motion-Abenteuer Rote Robin nur wärmstens empfehlen. Der nur ca. 30 Minuten lange Film vom Shaun das Schaf-Studio Aardman entzückt mit einer filzig-kuscheligen Geschichten über ein Küken, das in einer Mäusefamilie aufwächst und sich beweisen will. Hier erwarten euch viel Liebe zum Detail, niedliche handgemachte Figuren und ganz viel Herz.

Neue Filme auf Netflix diese Woche

Neue Serien auf Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.



Noch nicht genug? Die besten Serienstarts im November bei Netflix & Co.

Die spannendsten Serien, die im November zu euren Streaming-Diensten kommen, findet ihr hier in der Monatsübersicht des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber zusammengetragen.

Ob Science-Fiction-Highlights wie Cowboy Bebop bei Netflix, Serien-Rückkehrer wie Dexter und Succession bei Sky, die heiß erwartete Fantasy-Serie Das Rad der Zeit bei Amazon Prime oder Marvels Superhelden-Serie Hawkeye bei Disney+: Im reichhaltigen Streaming-Angebot ist garantiert für alle etwas dabei.



