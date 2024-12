Von epischer Sci-Fi-Rückkehr bis zu 102 Jahre altem Fantasy-Horror-Remake: Das sind die heiß erwartetsten Filme 2025

Was werden 2025 die größten Film-Highlights? Wir werfen einen Blick auf das neue Jahr und zeigen euch anhand der Vormerkungen, worauf sich die meisten Film-Fans neben Avatar 3 freuen.

Wie schon in vorigen Jahren schauen wir bei Moviepilot auf die am meisten vorgemerkten Filme 2024, um herauszufinden, auf welche Kino- und Streaming-Highlights ihr euch am meisten freut. 25 Filme, die von Action über Sci-Fi-Abenteuer bis zu Horror und Fantasy alles abdecken, zeigen jetzt schon ein abwechslungsreiches neues Jahr auf. Stars wie Brad Pitt als Formel-Eins-Fahrer und Clint Eastwood in seiner wohl letzten Regiearbeit wollen Film-Fans erfreuen. (Stand der Daten: 23. Dezember 2024)

Platz 25 bis 16 der Film-Highlights 2025

Juror #2 - Trailer (Deutsch) HD

Platz 15 bis 6 d er Film-Highlights 2025

Platz 5 der heiß erwartetsten Filme 2025: Die Unfassbaren 3

Eine Diebesbande meldet sich 2025 zurück: In Now You See Me 3 versammelt Ruben Fleischer (Zombieland) erneut die von Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco und Isla Fisher gespielten Zauberkünstler:innen, um uns das Staunen zu lehren, wenn sie nach Die Unfassbaren - Now You See Me (2013) und Die Unfassbaren 2 (2016) ihren nächsten wendungsreichen Heist-Thriller durchziehen. Auch die Stars Morgan Freeman, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan und Mark Ruffalo aus den vorigen Filmen sind wieder mit an Bord.

Vormerkungen: 154

Kinostart: 17. Dezember 2025

Platz 4 der heiß erwartetsten Filme 2025: Mickey 17

Mickey 17 - Trailer (Deutsch) HD

Nachdem der Film immer wieder verschoben wurde, ist es 2025 endlich so weit: Das abgedrehte Sci-Fi-Abenteuer Mickey 17 von Parasite-Regisseur Bong Joon-ho kommt in die Kinos. Robert Pattinson spielt darin den entbehrlichen Arbeiter Mickey, der zum Einsatz kommt, um einen Eis-Planeten zu kolonisieren. Immer, wenn er getötet wird, wird einfach ein neuer Klon seiner selbst aufgeweckt. Problematisch wird es nur, als plötzlich zwei Mickey-Kopien gleichzeitig um die Chance kämpfen, zu existieren.

Vormerkungen: 170

Kinostart: 17. Dezember 2025

Platz 3 der heiß erwartetsten Filme 2025: Avatar 3

Ende des Jahres 2025 legt James Cameron bei seinem Science-Fiction-Epos auf dem Planeten Pandora nach und führt uns in Avatar 3: Fire and Ash ein weiteres Mal visuell berauschend vor Augen, was Kino alles kann. Nach der Walderkundung in Avatar - Aufbruch nach Pandora (2009) und dem Wasserausflug in Avatar 2: The Way of Water (2022) zeigten die ersten Konzeptbilder zu Teil 3 schon nomadische Luftstämme der Na'vi, aber noch nicht den gegnerischen Clan der feurigen Ash People.

Vormerkungen: 263

Kinostart: 17. Dezember 2025

Platz 2 der heiß erwartetsten Filme 2025: Nosferatu

Nosferatu: Der Untote - Trailer (Deutsch) HD

Nosferatu - Der Untote ist das Remake des 102 Jahre alten Fantasy-Horrorfilms Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, mit dem F.W. Murnau 1922 dreist seine eigene unautorisierte Dracula-Kopie drehte. Regisseur Robert Eggers bewies mit atmosphärischen Filmen wie The Witch, Der Leuchtturm und The Northman bereits sein Gespür für mitreißend-unheimliche Werke und so feierten die Kritiken aus Übersee seine Neuauflage des Vampirklassikers bereits als "hypnotisierendes, makaberes Meisterwerk".

Vormerkungen: 280

Kinostart: 19. Juni 2025

Platz 1 der heiß erwartetsten Filme 2025: 28 Years Later

28 Years Later - Trailer (Deutsch) HD

Schon, dass der kürzlich veröffentlichte erste Trailer Aufruf-Rekorde einfuhr, dürfte klarmachen: Nach 28 Days Later (2002) und 28 Weeks Later (2007) freuen sich viele Horror-Fans darauf zu sehen, wie es 2025 in 28 Years Later mit der postapokalyptischen Welt weitergeht, in der zombieähnliche Infizierte rennend zur Gefahr wurden. Erst recht, weil Danny Boyle (Trainspotting) hier nach Teil 1 zum Franchise zurückkehrte und das Drehbuch erneut mit Alex Garland (Civil War) schrieb.

Vormerkungen: 281

Kinostart: 19. Juni 2025

Im Laufe des Jahres 2025 werden sicherlich weitere Highlights dazukommen, die aktuell noch niemand auf dem Schirm hat. Filme wie Riddick 4: Furya und The Passion of the Christ: Resurrection, die zwar mit regem Interesse vorgemerkt wurden, deren Start im Jahr 2025 aber noch nicht sicher ist, haben wir an dieser Stelle außen vor gelassen.



