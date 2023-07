Finale Demütigung für Ben Afflecks Batman im neuen Aquaman-Film ist durchgesickert

Nach The Flash sollten DC-Fans nicht auf einen weiteren Batman-Auftritt von Ben Affleck hoffen. Sein Part wurde jetzt wohl aus der kommenden Aquaman-Fortsetzung gestrichen.

Das alte DC-Filmuniversum rund um die Justice League-Figuren ist bald endgültig vorbei. Nach The Flash erwartet uns Ende des Jahres nur noch Aquaman: Lost Kingdom im Kino, bevor James Gunn und Peter Safran ihre neue DC-Vision starten.

Nachdem The Flash viele Auftritte bekannter Charaktere bot, ist damit im Aquaman-Sequel wohl Schluss. Jetzt wurde unter anderem enthüllt, dass Ben Affleck als Batman aus dem DC-Blockbuster gestrichen wurde.

Aquaman 2 durchläuft vor dem Start zahlreiche Änderungen

Der Hollywood Reporter hat einen neuen Bericht zur Produktion von Aquaman 2 veröffentlicht, in dem es um mehrere Nachdrehs geht. Anscheinend glaubt Warner Bros. immer noch an den DC-Blockbuster als großen Abschluss einer Ära. Finanziell dürften auch hohe Erwartungen damit verbunden sein, denn James Wans erster Aquaman-Film spielte weltweit über eine Milliarde Dollar an den Kinokassen ein.

Der Hollywood Reporter berichtet von einer dritten Runde Nachdrehs, um an dem Sequel mit Jason Momoa noch Verbesserungen vorzunehmen. Als großer Diskussionspunkt entpuppte sich für das Studio schließlich Batman bzw. zwei Versionen des Dunklen Ritters.

Ohne den Untergang dieses DC-Universums hätte Michael Keaton nach seiner Batman-Rückkehr in The Flash eine Art Nick Fury dieses Superhelden-Franchises werden sollen. Dieser Plan ist mittlerweile überflüssig geworden. Bei einem Nachdreh wurden auch Szenen mit Afflecks Version des Superhelden gefilmt, wobei Aquaman 2 zu diesem Zeitpunkt noch vor The Flash im Kino starten sollte.

Die Verschiebung der DC-Filme führte schließlich dazu, dass Afflecks The Flash-Auftritt zuerst zu sehen war. Daher soll sein Aquaman 2-Part rausgeschnitten worden sein. Das Sequel soll jetzt laut dem Hollywood Reporter-Bericht keine Szenen mit Keaton oder Affleck als Batman mehr haben.

Wann startet Aquaman 2 im Kino?

Das DC-Sequel von James Wan startet bei uns am 21. Dezember 2023 im Kino. Dank aufwendiger CGI-Technologie sollen die Unterwasser-Szenen in Aquaman 2 wohl James Camerons Avatar 2 Konkurrenz machen.

