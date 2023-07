Sci-Fi-Genie verfilmt eines der erfolgreichsten Videospiele überhaupt: Neuer Gran Turismo-Trailer zeigt endlich die Action, die alle Fans erwarten

Gran Turismo hat alle Vorzeichen eines Hits: einen genialen Sci-Fi-Regisseur, eine unglaubliche wahre Geschichte und diverse Stars. Der neue Trailer zeigt zum ersten Mal packende Action.

Bei manchen Filmen lässt sich der Erfolg einfach nicht abschätzen. Gran Turismo ist so ein Fall. Videospiel-Verfilmungen rufen noch immer viel Skepsis hervor, aber die Adaption des gleichnamigen Playstation-Hits basiert auf einer haarsträubenden, wahren Geschichte. Sci-Fi-Meister Neill Blomkamp (District 9) führt Regie. Der Cast kann sich dank Stranger Things-Star David Harbour und Herr der Ringe-Held Orlando Bloom sehen lassen. Und im Übrigen ist der neue Trailer ein Action-Fest.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Gran Turismo auf Englisch an:

Gran Turismo - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wahre Geschichte von Sci-Fi-Meister: Wird Gran Turismo die Action-Überraschung 2023?

Im Gran Turismo-Kinofilm wird der Wunsch eines Gamers wahr. Jann Mardenborough (Archie Madekwe) ist ein absoluter Gran-Turismo-Pro und kennt jede Strecke auswendig. Überraschend bekommt er die Möglichkeit, ein echter Rennprofi zu werden. Er stellt sich der brandgefährlichen Herausforderung, auch wenn Menschen wie sein Vater (Djimon Hounsou) und Trainer Jack Salter (Harbour) ihn belächeln. Marketing-Experte Danny Moore (Bloom) will ihn gewinnen sehen.

Der Plot basiert auf wahren Begebenheiten. Jann Mardenborough existiert wirklich, und allen Widerständen und Wahrscheinlichkeiten zum Trotz wurde er vom Videospiel-Experten zum erfolgreichen Rennfahrer. Der neue Trailer deutet zum ersten Mal an, dass Blomkamp es aber nicht bei einer packenden Hintergrundstory bewenden lässt.

Was in den vorherigen Trailern aussah wie eine Kombination aus CGI-Matsch und dem matten Pflichtprogramm großer Stars, wirkt hier richtig spannend. Endlich ist die dynamische Action-Inszenierung des Films zu sehen, die ihn zum Erfolg machen könnte. Fesselnde Kameraeinsätze könnten das Publikum ansprechen, das schon für Top Gun: Maverick in die Kinos strömte.

Wann kommt Gran Turismo ins Kino?

Ob Gran Turismo sich wirklich zum Hit entwickelt, muss sich aber erst noch zeigen. Die Videospiel-Verfilmung kommt am 10. August 2023 ins Kino. Vor der Kamera ist unter anderem How to Sell Drugs Online (Fast)-Star Maximilian Mundt zu sehen.

