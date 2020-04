Gänsehaut garantiert: Star Wars-Trailer für komplette Saga bei Disney+

Bald erscheint Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers bei Disney+. Fans der Reihe können sich jetzt mit einem Trailer für die Skywalker-Saga auf den Binge aller Filme vorbereiten.

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers sollte der epische Abschluss der Skywalker-Saga sein, doch die Reaktionen nach dem Kinostart waren gelinde gesagt durchwachsen. Beim Kritikerspiegel Rotten Tomatoes kam der Film nicht in die frische Zone. Hier bei Moviepilot liegt die Durchschnittsbewertung immerhin bei 6,5, ähnlich wie der Vorgänger Die letzten Jedi. Es könnte also interessant werden, wenn Fans und Gelegenheits-Jedi einen zweiten oder dritten Blick auf den Abschluss der Skywalker-Saga werfen.

Das ist schon bald möglich, denn Star Wars 9 erscheint noch diese Woche im Handel und wenige Tage später beim Streaming-Dienst Disney+. Ein neuer Trailer soll nun nochmal das epische Star Wars-Feeling aufkommen lassen, das dem ein oder anderen in Der Aufstieg Skywalkers fehlte. Schaut euch das Video hier im Artikel an.



Ein Trailer für die ganze Skywalker-Saga bei Disney+

Die rund 90 Sekunden führen von Luke Skywalker aus der Original-Trilogie zu Anakin Skywalker aus den Prequels und schließlich Rey und Kylo in der Sequel-Trilogie.

Schaut euch den Trailer für die Skywalker-Saga bei Disney+ an:

Star Wars - The Complete Skywalker Saga on Disney+ Trailer (English) HD

Ab dem 30. April erscheint Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers auf DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D und 4K UHD Blu-ray. Dabei wird der Film auch als Teil eines großen Skywalker-Boxsets mit den 9 Star Wars-Episoden verfügbar sein. Wer so lang nicht warten will, der kann den Film jetzt schon bei Anbietern wie Amazon als Video on Demand kaufen.

Wann erscheint Star Wars 9 bei Disney+?

Interessanterweise wird Star Wars 9 nur wenige Tage nach dem Verkaufsstart auf Scheibe bei dem Streaming-Dienst für Abonnenten bereit stehen. Am 4. Mai kommt Der Aufstieg Skywalkers in den Katalog von Disney+.

Damit scheint Disney sich auf den ersten Blick ins eigene Fleisch zu schneiden. Die Verfügbarkeit bei einem Flatrate-Streaming-Dienst dürfte manch Zuschauer vom Kauf abhalten. Andererseits ist der neuste Star Wars-Kinofilm ein erstklassiges Lockmittel, um die Zahl der Abonnenten zu erhöhen. Und das scheint gerade Priorität zu haben.

