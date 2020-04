Star Wars 9 schon nächste Woche bei Disney+ - Streamingstart steht fest

Bald erscheint Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers auf DVD und Blu-ray. Disney+-Abonnenten müssen aber nicht viel länger warten. Wenige Tage später kommt der Film schon zum Streamen.

Am 30. April 2020 erscheint Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers auf DVD und Blu-ray zum Kauf im Handel. Damit können sich Fans der Sternensaga das finale Kapitel der Skywalker-Saga jetzt auch im Heimkino immer wieder anschauen. Vergangenes Wochenende wurde Star Wars 9 schon digital zum Kaufen oder Leihen zur Verfügung gestellt.

Die Veröffentlichung des Blockbusters führte jedoch auch zu der Frage, wann Star Wars 9 für Abonnenten bei Disney+ zum Streamen erscheinen würde. In der Mai-Übersicht des Streaming-Dienstes fehlte der Film bislang noch. Jetzt gibt es für Star Wars-Fans aber gute Nachrichten. Episode 9 kommt wenige Tage nach der Veröffentlichung der Kaufversionen schon zu Disney+.

Star Wars, MCU, X-Men und mehr bei Disney+ Über den Link könnt ihre euch über Disneys Streamingdienst informieren und ein Abo abschließen. Damit unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei Moviepilot einen Überblick über das komplette Streaming-Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Star Wars 9 erscheint zum passendsten Datum auf Disney+

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers steht Disney+-Abonnenten ab dem 4. Mai 2020 als Stream zur Verfügung. Damit erscheint der Blockbuster passend zum sogenannten Star Wars Day auf der Plattform des Mäusekonzerns.

Seit 2011 gilt der 4. Mai jährlich als eine Art Feiertag für Star Wars-Fans auf der ganzen Welt. Der Name leitet sich aus dem Englischen ab, wo das Datum "May, the fourth" sehr ähnlich wie der Beginn des Satzes "May the force be with you" klingt.

© Disney Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers

Neben der Veröffentlichung von Star Wars 9 feiert Disney+ den Star Wars Day auch noch mit einer Dokumentation zu The Mandalorian namens Disney Galerie: The Mandalorian. In der ersten Mai-Woche dürfen sich Star Wars-Fans außerdem noch auf die letzte Folge der 1. Staffel The Mandalorian und auf die letzte Folge von Star Wars: The Clone Wars freuen.

Streaming-Tipps für gute Laune und Ablenkung

In der Gute-Laune-Episode unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - geben wir massenhaft Tipps zur Ablenkung bei Netflix, Disney+, Amazon & Co.:

Andrea, Esther und Jenny reden darüber, von welchen Filmen und Serien bei Netflix, Disney+ & Co. sie sich in dieser aufwühlenden Zeit an die Hand nehmen lassen. Egal ob Comedy oder Zeichentrick, Fantasy oder Horror, hier ist für jeden die perfekte Ablenkung dabei.



Schaut ihr Star Wars 9 bei Disney+ oder kauft ihr euch den Film?