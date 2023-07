Ganz anders als Daniel Radcliffe: Zwei Harry Potter-Stars wollen zur Serie zurückkehren, aber nur unter einer Bedingung

Unabhängig davon, ob die Rückkehr alter Harry Potter-Stars zur neuen Serie nun eine begangene Missetat oder doch ein genialer Schachzug wäre: Anders als Daniel Radcliffe können sich zwei Schauspieler einen erneuten Auftritt gut vorstellen – unter einer Voraussetzung.

Eine Neuverfilmung der Harry Potter-Geschichte wird aktuell beim Sender Max (vormals HBO Max) vorbereitet. Und anders als Harry-Darsteller Daniel Radcliffe spielen zwei beliebte Stars der Filmreihe mit dem Gedanken ihrer Rückkehr zur Harry Potter Serie.

"Nie ganz abgeschlossen": Die Weasley-Zwillinge würden gern zur Harry Potter-Serie stoßen

Daniel Radcliffe erklärte zuletzt einem Harry Potter-Wiedersehen eine deutliche Absage, auch wenn er gespannt auf seinen Nachfolger ist. Aber nicht alle Schauspieler:innen der acht Kinofilme sind so geneigt wie der Hauptdarsteller, Hogwarts endgültig den Rücken zu kehren. Bei der Bewerbung ihrer neuen Serie Fantastic Friends schlossen James Phelps und Oliver Phelps, die einstigen Weasley-Zwillinge Fred und George, ihre Rückkehr in das Harry Potter-Universum nicht aus.

Im Gespräch mit der New York Post meinte George-Darsteller Oliver Phelps konkret:

Warner Potenzielle Harry Potter-Rückkehrer James und Oliver Phelps

Ich glaube schon, [dass wir an einer Rückkehr zum Potter-Universum interessiert wären]. Das ist eines dieser Lebens-Kapitel, die nie ganz abgeschlossen sind. Aber ob nun als unsere Figuren [Fred und George Weasley], das ist eine ganz andere Fragen. Wir sehen nicht mehr ganz wie Schüler aus! Wenn es denn überhaupt passiert – wir wissen genauso viel wie ihr. Aber es ist schön, dass es viel Interesse an der Serie gibt.

Wenn die Zwillinge erneut auftreten, würden sie es also nur in neuen, altersgemäßen Rollen tun. Anders als Daniel Radcliffe haben sie offenbar keine Bedenken, als Gäste die neue Serie zu crashen und so womöglich zwei Harry Potter-Universen zu vermischen. Und wahrscheinlich würden die zwei Tunichtgute das sogar mit einem lächelnd geflüsterten "Missetat begangen" tun.

Ob es wirklich zu einem solchen, aktuell nur als Gedankenspiel existierenden, Auftritt kommt, werden wir frühestens 2025 erfahren. Beziehungsweise in den 10 Jahren nach Serienstart, über die hinweg sich die 7 Staffeln der Harry Potter-Neuverfilmung entfalten sollen. Welche Besetzungs-Veränderungen anstehen, bekommen wir aber bestimmt schon eher mit.



Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten. Im Podcast rollen wir den Stand der Dinge auf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.