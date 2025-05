Gefeierte Sci-Fi-Serie kehrt in einer Woche mit Staffel 4 zu Netflix zurück

Abwechslungsreiche Science-Fiction-Geschichten verspricht Netflix' Serien-Rückkehr von Love, Death & Robots, die nächste Woche nach 3 Jahren Wartezeit endlich aufschlägt.

Netflix spendiert uns kommende Woche eine brandneue Staffel von Love, Death & Robots. Mit einer Bewertung von 7,9 bei Moviepilot, 86 % auf Rotten Tomatoes und 13 Emmys ist die Beliebtheit der Sci-Fi-Serie unverkennbar. Doch welche Story-Twists und visuellen Wunder hält Season 4 diesmal bereit?

Sci-Fi-Serie Love, Death and Robots startet nächste Woche bei Netflix in Staffel 4

Am Donnerstag, dem 15. Mai 2025 kommt Love, Death and Robots nach 3-jähriger Pause zu Netflix zurück. 10 neue kurze Geschichten umfasst die 4. Staffel, die von teuflischen Begegnungen über Androiden bis zu UFO-Invasionen reichen. Wie immer sind die in wenigen Minuten erzählten Abenteuer (zuletzt ca. 5 bis 20min) in unterschiedlichen Animationsstilen gehalten, wie der erste Sci-Fi-Trailer zum Wiedersehen bereits offenlegte.



Schaut hier den Trailer zu Netflix' 4. Staffel von Love, Death and Robots

Love, Death & Robots - S04 Trailer (Deutsch) HD

Ähnlich wie Netflix' Sci-Fi-Prestige-Serie Black Mirror, die ebenfalls vor kurzem eine neue 7. Staffel erhielt, ist auch Love, Death & Robots eine Anthologie-Serie, in der jede Episode für sich steht. Trotzdem können Themen, Macharten und sogar Regie-Talente sich wiederholen.

Zum Beispiel gibt es passend zur Folge Die Nacht der winzigen Toten aus Staffel 3 in Season 4 eine winzige Alien-Invasion zu sehen. Außerdem stehen laut Trailer offenbar Katzen dieses Jahr hoch im Kurs, wenn nicht gerade Dinosaurier-Gladiatorenspiele ausgetragen werden und Toiletten zu sprechen beginnen. Es wird wieder wild.

Wie schon in Staffel 3 inszeniert auch in Staffel 4 von Love, Death and Robots wieder Regiemeister David Fincher (Fight Club) eine Episode (Titel: Can't Stop). Zudem mischen Jennifer Yuh Nelson (Kung Fu Panda) und Tim Miller (Deadpool) im Sci-Fi-Mix mit.

Love, Death & Robots: Das sind die 10 neuen Folgen von Staffel 4

Can't Stop

Close Encounters of the Mini Kind

Spider Rose

400 Boys

The Other Large Thing

Golgatha

The Screaming of the Tyrannosaur

How Zeke Got Religion

Smart Appliances, Stupid Owners

For He Can Creep

Die deutschen Episoden-Titel der neuen Love, Death & Robots-Folgen stehen aktuell noch nicht fest. Zum originalen Sprach-Cast gehören diesmal Stars wie John Boyega (Star Wars 7), John Oliver (Der König der Löwen) und die Red Hot Chili Peppers. Rhys Darby (Our Flag Means Death) ist hingegen in der ersten Live-Action-Episode der Anthologie zu sehen.

Podcast mit Love, Death & Robots: Die 15 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Mai umfassen neben einer der interessantesten Science-Fiction-Neuheiten des Jahres auch The Walking Dead-Nachschub, die neue Serie des Damengambit-Schöpfers, ein Gangster-Thriller mit Tom Hardy und die Netflix-Adaption einer Krimireihe von Jussi Adler-Olsen.