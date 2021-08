Geheimnis im Vikings-Finale: Unerwartete Erklärung rückt umstrittenen Tod in ein neues Licht

Vikings ließ in der finalen 6. Staffel im Wikinger-Schlachtgetümmel Björn und Ivar aufeinanderprallen. Doch was geschah wirklich zwischen den beiden? Eine Erklärung beleuchtet das neu.

Achtung, es folgen Spoiler zur finalen Vikings-Staffel: Die Serie Vikings endete mit Staffel 6 und zahlreichen Vikings-Toden. Doch wurden in der finalen Season alle Frage beantwortet? Nicht ganz. Vor allem das Mysterium, wer denn nun wirklich eine der größten Figuren tötete, wurde der Interpretation der Fans überlassen. Doch Creator Michael Hirst ließ sich zu einer interessanten Erklärung der nebulösen Szene bewegen.



Vikings Staffel 6: Versetzte wirklich Ivar Björn den Todesstoß?

In der zweigeteilten 6. Staffel fielen die Rus unter Prinz Olegs Führung in Skandinavien ein, wo sie im Kampf auf die Wikinger prallten. Am Ende von Staffel 6A zeigte Vikings uns, wie Ivar (Alex Høgh Andersen) seinem Bruder Björn (Alexander Ludwig) eine fatale Schwertwunde im Bauch beibrachte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch die mystische Inszenierung dieser tödlichen Szene, in Folge derer Björn in Staffel 6B (mit etwas Verzögerung als verbissenes Stehaufmännchen) sein Leben lassen musste, warf Fragen auf:

Warum zeigte Vikings uns die Brüder plötzlich allein am Strand? Warum wurde die Szene von einem ruhigen Gespräch mit Ivar gerahmt, das zu diesem Zeitpunkt so nie stattgefunden haben konnte? Wie hätte Ivar trotz seiner körperlichen Einschränkungen den kampfgeschulten Björn überwältigen können? War am Ende alles nur ein Traum oder eine Metapher für das Versagen eines Anführers?

Für Björns Tod in Vikings ist nur Ivar wichtig - selbst wenn er das Schwert nicht führte

Im Interview mit Express.co.uk schaffte Vikings-Serienschöpfer Michal Hirst etwas Klarheit zu seinem Gedankenprozess: Er verriet, dass der generelle Kampf am Strand zwar real, das Bruder-Gespräch jedoch eine Spiegelung ihrer inneren Kämpfe gewesen sei:



Ich war immer der Auffassung, dass kein Kampf objektiv ist. Eine Situation zwischen Leben und Tod wird von jedem individuell gelebt. Selbst wenn tausende andere Leute in der Nähe sind, muss jeder das allein erfahren.

© History Channel Vikings: Ivar und Björn

Im großen objektiven Kampf von Vikings sehen wir die immense Überzahl der Rus, aber wenn wir ganz nah herangehen, trägt jeder seinen eigenen einsamen Konflikt aus, führt Hirst weiter aus:

Es ist natürlich eine große Schlacht, aber es ist auch eine Schlacht zwischen Brüdern, die dem Publikum als Anker dient. Wir wollen kein bedeutungsloses Schlachten sehen, sondern wissen, was sie fühlen. Die Strandszene ist metaphorisch dafür, was in ihren Köpfen vorgeht. [...] Ob Ivar Björn erstochen hat oder nicht, sei an dieser Stelle dahingestellt.

Eine konkrete Antwort darauf, ob tatsächlich Ivar Björn in Vikings den entscheidenden Todesstoß versetzte, ist das natürlich nicht. Doch auch wenn Hirst dieses Mysterium nicht endgültigen auflösen will, verrät er mit seinen Worten trotzdem viel.

© History Channel Vikings: Björn niedergestochen

Indem er den emotionalen Bruder-Zwist in Vikings' 6. Staffel ins Zentrum rückte, sah Björn subjektiv in jedem Rus seinen ganz persönlichen Gegner Ivar. Wer tatsächlich die Klinge führte, ist dabei unwichtig. Denn selbst wenn das Schwert in den Händen eines anderen Angreifers lag: Am Ende ging es doch nur darum, dass ein Bruder erkannte, dass er dem anderen unterlag.



Dadurch käme Björns Tod interessanterweise Ivars späterem Ende in Vikings erstaunlich nahe. Denn am Schluss von Staffel 6B wird in England auch der andere Bruder von einem namenlosen Gegner getötet. Das Sterben beider Wikinger (mit der Interpretation unbekannter Täter) zu parallelisieren, hat dann schon wieder etwas Poetisches.

Podcast vor Vikings: Valhalla - 8 geniale Spin-off-Serien, die sogar ans Original rankommen

Erfolgreiche Serien bringen oft eigene Spin-off-Serien hervor, die nicht immer die Qualität des Originals haben. Wir wollen acht dieser Ableger würdigen, die sehr wohl an ihr Original heranreichen können - von Better Call Saul bis zu Xena.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Außerdem sprechen wir über kommende Serien-Spin-offs wie Vikings: Valhalla und Game of Thrones' House of the Dragon, die versuchen werden, an den Erfolg ihrer Mutterserien anzuknüpfen.



Wie interpretiert ihr Michael Hirsts Erklärung dazu, ob Ivar in Vikings Björn getötet hat?