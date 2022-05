Better Call Saul Staffel 6 macht Pause: Wann geht es mit Folge 8 und dem wahren Finale weiter?

Letzte Woche lief das Midseason-Finale der 6. Staffel Better Call Saul bei Netflix. Jetzt legt die Serie eine Pause ein. Doch wir wissen, wann es weitergeht und welche Fragen Folgen 8 bis 13 Breaking Bad-Fans noch beantworten müssen.

Die aktuelle Pause von Better Call Saul reißt ein Loch in die wöchentlichen Streaming-Gewohnheiten bei Netflix. Das Better Call Saul-Schock-Ende mitten in Staffel 6 war so eigentlich nicht geplant, doch die Showrunner haben das in bester Breaking Bad-Manier zum "Guten" gewendet und nun heißt es warten. Denn die 8. Folge Better Call Saul kommt erst im Juli mit neuen Enthüllungen.

Wann geht die 6. Staffel Better Call Saul mit Folge 8 weiter?

Der Start der zweiten Hälfte der 6. Staffel Better Call Saul ist noch anderthalb Monate entfernt: Am 12. Juli 2022 geht es nach der Pause bei Netflix weiter mit Folge 8. Danach kommt wieder wöchentlich eine der noch fehlenden 6 Episoden des Finales. Das bedeutet, die allerletzte, also 13. Folge von Better Call Saul wird voraussichtlich am 16. August 2022 in Deutschland ausgestrahlt.

Schaut hier den Better Call Saul-Teaser Trailer zur zweiten Hälfte der 6. Staffel

Better Call Saul - S06B Teaser Trailer (English) HD

Serienende mit Staffel 6: Was erwartet uns nach der Pause im Better Call Saul-Finale?

Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 6, Folge 7 von Better Call Saul: Fest steht, dass sich ab Folge 8 einiges ändern wird. Denn dass Lalo Salamanca (Tony Dalton) nach seinem Deutschland-Trip wieder in Albuquerque ist, hat auch eine symbolische Bedeutung: Seine willkürliche Ermordung von Howard Hamlin setzt ein Zeichen dafür, dass die lustigen Anwalts-Betrügereien von Jimmy (Bob Odenkirk) und Kim (Rhea Seehorn) passé sind. Die bislang zwischen Anwalts- und Kartell-Welt zweigeteilte Serie wird sich nun stärker (wenn nicht sogar vollständig) dem Drogenkrieg zwischen den kriminellen Parteien widmen.

Die Konfrontation zwischen Lalo und Gus Fring (Giancarlo Esposito) geht nun richtig los. Mike (Jonathan Banks) wird seinen Part darin zu spielen haben. Denn auch wenn Lalos abgehörter Telefonanruf in Folge 7 eine Finte war: Das Kartell wird Gus' Drogen-Alleingang nicht auf sich sitzen lassen. In diesem Zusammenhang hat Lalo Jimmy aufgesucht: um "zu reden" (und ihn wahrscheinlich zur Zusammenarbeit zu zwingen) – auch wenn wir wir noch nicht wissen, wie genau Jimmy in seinen Plan passt.

© AMC Better Call Saul: Lalo & Jimmy - ein folgenschweres Treffen

Zuletzt sollten wir nicht vergessen, dass Better Call Saul aus Breaking Bad heraus entstand. Die Serie muss in den letzten 6 Folgen der 6. Staffel also noch den Bogen zu Breaking Bad schlagen, um einen Anschluss an Jimmys Saul Goodman-Persona zu schlagen, auf die später Walter White trifft. Diesbezüglich wurde eine Rückkehr von Walter White und Jesse Pinkman schon offiziell bestätigt.

Außerdem wird so manchem Better Call Saul-Fan aufgefallen sein, dass die 6. Staffel diesmal nicht mit einer schwarz-weißen Vorausblende begann. Das legt im Umkehrschluss nahe, dass die Serie ganz am Schluss in diese Zeit nach Breaking Bad zurückkehren wird: um Saul Goodmans Geschichte im Finale wahrhaft zu Ende zu bringen. Dann wird das Schicksal von Fan-Lieblingen wie Kim (die keine Überlebens-Garantie bzw. keinen festen Todeszeitpunkt durch die Mutter-Serie haben) endlich gewiss sein.

Breaking Bad im Podcast: Ist die Serie immer noch eine der besten?

Knapp 10 Jahre nach dem Breaking Bad-Finale stürzen wir uns im Moviepilot-Podcast Streamgestöber in die extrem beliebte Serie um den Chemielehrer Walter White, der zum gefürchteten Drogenboss wird.



Neben Erfolgsfaktoren und den unvergesslichsten Szenen sprechen wir im zweiten Teil auch über Serien, die nach Breaking Bad erschienen sind und an den Hit erinnern.



