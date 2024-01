Geheimtipp neu bei Amazon Prime: Beklemmender Horror-Thriller von gefallenem Marvel-Regisseur, den Stephen King-Fans lieben werden

Ab heute erwartet euch bei Amazon Prime ein Horror-Thriller, der mit seiner dichten Atmosphäre besticht. Sein Regisseur konnte hier erfolgreich umsetzen, was ihm bei Marvel verwehrt blieb. Stephen King-Fans aufgepasst!

Bei manchen Filmen kommen einfach alle Zutaten auf deliziös-filmische Weise zusammen: Es gibt eine originelle, atmosphärisch dichte Vorlage. Die Besetzung kann sich sehen lassen und hat im Idealfall bereits mit der hochmotivierten Person im Regiestuhl zusammengearbeitet. Und daraus entsteht nicht selten ein wahrer Geheimtipp für Genre-Fans.

All diese Zutaten gab es auch bei The Black Phone von Scott Derrickson mit einem herrlich bösartigen Ethan Hawke. Der kann ab sofort auf Amazon Prime gestreamt werden. Bei dem übernatürlichen Horror-Thriller konnte der Doctor Strange-Regisseur ausleben, was ihm bei Marvel zuvor verwehrt blieb.



The Black Phone setzt eine Kurzgeschichte von Stephen Kings Sohn für die große Leinwand um

Verschwundene Kinder. Ein perfider Killer mit einem Hang zum Magisch-Dramatischen und gruseligen Masken. Ein beengter Keller und darin ein Telefon, das gar nicht funktionieren dürfte – durch dessen Hörer aber jemand spricht.

Klingt alles sehr nach Stephen King? Kein Wunder, denn The Black Phone basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Joe Hill, hinter dem sich kein Geringerer als der Sohn von Stephen King verbirgt. Seine sehr an King selbst erinnernde Geschichte überträgt sich nicht zuletzt dank den leidenschaftlichen Kinder-Mimen beklemmend auf die Leinwand.



Wir schreiben das Jahr 1978. Ganze fünf Kinder sind in letzter Zeit bereits in Finneys (Mason Thames) Heimatstadt spurlos verschwunden. Als er selbst von dem unheimlichen Täter entführt wird, den die Presse böse den "Greifer" getauft hat, scheint zunächst alles aussichtslos. Doch der Greifer spielt mit seiner Beute und sperrt Finney in einen Keller. Darin befindet sich auch ein altes, kaputtes und vom Netz genommenes, schwarzes Telefon. Ein Telefon, das nach nicht allzu langer Zeit trotzdem klingelt.



Universal Mason Thames in The Black Phone

Währenddessen sucht nicht nur die Polizei nach dem Jungen, sondern auch seine Schwester Gwen (Madeleine McGraw). Die erkennt in ihren seltsamen Träumen zunehmend Visionen von ihrem Bruder und dessen Entführer und macht sich eigenständig auf die Suche.



Den Horror in The Black Phone wollte Scott Derrickson auch bei Marvel umsetzen – durfte aber nicht

Dass sich die Spannung und Klaustrophobie von The Black Phone so gut auf uns überträgt, verdankt der Film nicht zuletzt Regisseur Scott Derrickson. Dessen Filmografie ist vor allem von Horror-Werken wie Der Exorzismus von Emily Rose oder Sinister

(ebenfalls mit Ethan Hawke) geprägt.

Aber auch Mainstream-Kino aus dem Hause Marvel findet sich bei Derrickson: Er drehte den ersten Doctor Strange und sollte eigentlich auch dessen Nachfolger umsetzen. Doch dazu kam es nie, weil Marvel sich nicht traute, einen beherzten Schritt in den Genre-Bereich zu machen.

Wenn ein Regisseur ein Projekt verlässt, werden die sagenumwobenen "kreativen Differenzen" häufig nur vorgeschoben. Wie Derrickson aber im Interview mit The Playlist verriet, trifft dieser Grund tatsächlich auf seine Situation mit dem Superhelden-Studio zu. Denn Derrickson wollte aus Doctor Strange in the Multiverse of Madness nicht weniger machen als einen ausgewachsenen, vollblütigen Horror-Film. Doch Marvel wollte ihm lediglich einen Kompromiss zugestehen.



Derrickson vertritt in einem solchen Fall nach eigener Aussage eine sehr eindeutige Meinung: Ganz oder gar nicht. Aus einem halbgaren Hybrid von zwei Parteien, die völlig unterschiedliche Filme im Kopf haben, würde ihm zufolge eine "Monstrosität" entstehen. Da damit niemand glücklich geworden wäre, überließ Derrickson das Feld einem neuen Regisseur.

Ironischerweise handelte es sich bei seinem Nachfolger für Doctor Strange 2 um Horror-Veteran Sam Raimi, der sich seinerseits ebenfalls nicht so recht austoben konnte. Derrickson widmete sich dafür lieber The Black Phone, den ihr jetzt bei Amazon Prime streamen könnt.



