Genau hinsehen: Im Stranger Things-Teaser versteckt sich ein Game of Thrones-Star

Der erste Teaser zu Stranger Things Staffel 4 bet Netflix bestätigt das Überleben von Fan-Favorit Jim Hopper. Daneben taucht in der Vorschau ein Game of Thrones-Star auf.

Alle Fans von Stranger Things können seit letzter Woche beruhigt aufatmen. Am vergangenen Freitag nämlich erschien der erste Teaser zu Staffel 4, der die Rückkehr einer wichtigen Figur bestätigte: Wie einige Zuschauer schon spekuliert hatten, ist Jim Hopper nicht tot, sondern hat die Explosion am Ende der 3. Staffel überlebt.

Offensichtlich ist Hopper (David Harbour) in Russland gelandet, wo er sich nun in Gefangenschaft befindet. Hier muss er körperliche Arbeit verrichten und so sehen wir in der Vorschau außer ihm auch einige Aufseher - einer von ihnen ist niemand Geringeres als ein alter Bekannter aus Game of Thrones.

Stranger Things 4 schnappt sich Tom Wlaschiha aus Game of Thrones

Tom Wlaschiha spielte in Game of Thrones bis Staffel 6 den mysteriösen Jaqen H'ghar von den so genannten Männern ohne Gesicht, der Arya Stark in Braavos zur gefährlichen Killerin ausbildete. Nach - unter anderem - einer Rolle in der Sky-Serie Das Boot verschlägt es den deutschen Darsteller jetzt in die Welt von Stranger Things.

Wie groß Tom Wlaschihas Rolle in Stranger Things Staffel 4 ist, können wir noch nicht genau absehen. Das Aufeinandertreffen seiner neu eingeführten Serienfigur mit Fan-Liebling Jim Hopper verspricht aber bereits eine Menge Spannung. Will Hopper aus dem Gefangenenlager entkommen, muss er wohl erst einmal an Wlaschihas Soldat aus der Vorschau vorbei - wenn es denn nicht noch einen anderen Weg gibt ...

Das kommende Kapitel von Stranger Things könnte für Hopper also ziemlich unangenehm werden. Die Fans sind für den Moment aber einfach nur glücklich darüber, dass überhaupt ein Wiedersehen mit ihm ansteht. Nach Monaten des Hoffens und Spekulierens über sein Schicksal gibt uns der neue Teaser nämlich endlich Gewissheit.

