Gewaltiger Netflix-Fail mit neuer Serie, die ein Dauerproblem des Streaming-Dienstes lösen sollte

Netflix muss mit der neuen Comedy-Serie Blockbuster eine richtig bittere Niederlage einstecken. Wir schlüsseln die Entwicklung des katastrophalen Serienstarts auf.

Obwohl Netflix fast täglich neue Originale veröffentlicht, hat der Streaming-Dienst nach wie vor ein großes Problem: Bis auf wenige Ausnahmen fehlen die Evergreen-Hits. Das wird besonders mit einem Blick auf den Comedy-Bereich deutlich. Wo Serien wie Friends und The Office seit Jahrzehnten das Publikum begeistern, ist es Netflix bisher nicht gelungen, eine Sitcom mit vergleichbaren Erfolg auf die Beine zu stellen.

Die jüngste Niederlage: Blockbuster. Die Workplace-Sitcom startete am 3. November 2022 eigentlich unter guten Vorzeichen. Geschaffen wurde das Projekt von Vanessa Ramos, die ihr Talent bereits bei Brooklyn Nine-Nine unter Beweis stellen konnte. Mit Randall Park konnte zudem einer sehr talentierter Comedy-Darsteller gewonnen werden. Dazu das spannende Setting: die letzte Filiale der Blockbuster-Kette.

Netflix-Niederlage: Kaum Hoffnung auf Blockbuster Staffel 2

In Blockbuster schlummerte reichlich Potential, das nicht einmal ansatzweise ausgenutzt wurde, wie ein Blick auf den Kritikenspiegel bei Metacritic zeigt. Noch schlimmer lief der Start bei Netflix selbst: Blockbuster schaffte es in seiner ersten Woche nicht einmal in die Top 10 des Streaming-Diensts, was für eine Produktion wie diese das wohl denkbar schlimmste Ergebnis ist. Auch in der zweiten Woche gibt es kaum Interesse.

Hier könnt ihr den Trailer zu Blockbuster schauen:

Blockbuster - S01 Trailer (English) HD

What's on Netflix fasst den enttäuschenden Blockbuster-Start zusammen. Obwohl der Serie eine 50-prozente Verlängerungschance zugesprochen wird, geht die Tendenz Richtung Absetzung – gerade im aktuellen Netflix-Klima. Ein Projekt nach dem anderen wird eingestellt: Der Streaming-Dienst schleift schwach performende Serien nicht länger mit, wie die vielen abrupten Serienenden in jüngerer Vergangenheit zeigen.

Jetzt im Heimkino: Der beste Science-Fiction-Horrorfilm 2022 *

Blockbuster könnte schon bald das gleiche Schicksal wie Space Force ereilen. Der sündhaft teure The Office-Klon konnte sich trotz Steve Carell und Greg Daniels nur mit Mühe und Not in Staffel 2 retten. Danach war Schluss.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Konnte euch Blockbuster überzeugen?