Glass Onion bei Netflix: Der Mörder in Knives Out 2 hat 5 reale Vorbilder und wurde sogar von Tom Cruises bester Rolle inspiriert

Der Mörder im Netflix-Krimi Glass Onion: A Knives Out Mystery ist frei erfunden, aber er hat viele Vorbilder, darunter eine unvergessliche Figur, die Tom Cruise gespielt hat.

Wer Glass Onion: A Knives Out Mystery bei Netflix noch nicht gesehen hat, sollte jetzt schleunigst diesen Artikel verlassen. Denn hier geht es um die Persönlichkeit des Mörders in dem zweiten Knives Out-Film von Rian Johnson und die wird bis kurz vor Schluss geheimgehalten.

Achtung, es folgen Spoiler für Glass Onion: A Knives Out Mystery.

In der Komödie lädt Milliardär Miles Bron (Edward Norton) seine Freunde auf eine griechische Insel unter dem Vorwand, mit ihnen ein besonders aufwendiges Krimi-Dinner zu spielen. Der Meisterdetektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) überführt den erfolgreichen Geschäftsmann jedoch des zweifachen Mordes: Ihm zum Opfer fallen die ehemalige Geschäftspartnerin Andi Brand (Janelle Monáe) und Twitch-Streamer Duke Cody (Dave Bautista). (Mehr dazu im Artikel über das Ende von Glass Onion und seine Bedeutung)

Miles Bron ist aber nicht nur der Mörder in Knives Out 2, er stellt auch eine Karikatur von verschiedenen real existierenden (und fiktiven) Menschen dar: von Steve Jobs bis zur wohl besten Rolle von Tom Cruise

1. Glass Onion-Vorbild: Apple-Gründer Steve Jobs

Netflix Edward Norton als Miles Bron

Knives Out-Schöpfer Rian Johnson hat in Interviews beschrieben, dass es nicht das eine Vorbild für Miles Bron gibt, sondern es sich bei der Figur eher um eine Sammlung vieler Einflüsse handelt (via The Atlantic ). Trotzdem steckt der Film voller Anspielungen auf berühmte Inspirationen. Darunter ist der verstorbene Apple-Gründer Steve Jobs, der bei seinen Präsentationen neuer Produkte gern in Jeans und einem schwarzen Rollkragenpullover auftrat – ein Outfit, das Miles Bron in Glass Onion trägt.

2. Vorbild: Facebook-Gründer Mark Zuckerberg

Netflix Miles im grauen T-Shirt

Mörder-Miles hat in Glass Onion ein Faible für graue T-Shirts, die dem betont leger gekleideten Mark Zuckerberg gefallen dürften. Im Verlauf des Films kommt zudem heraus, dass Miles die Idee für seinen Konzern Alpha von seiner Freundin Andi geklaut und sie später aus der Firma gedrängt hat. Das ruft Erinnerungen an die Gründung von Facebook und Zuckerbergs Umgang mit den Winklevoss-Zwillingen und seinem früheren Freund Eduardo Saverin hervor.

Genaueres dazu erfährt man in The Social Network, der am Anfang des Netflix-Films sogar erwähnt wird: "[He] Social Networked her", erklärt Lionel (Leslie Odom Jr.) über Miles Umgang mit seiner Geschäftspartnerin.

3. Vorbild: Elizabeth Holmes, die Theranos-Betrügerin

Einmal sieht man Miles in einer Pose, die der Geschäftsfrau und überführten Betrügerin Elizabeth Holmes nachempfunden wurde. Holmes' Firma Theranos hatte angeblich einen Weg gefunden, Menschen mit nur einem Tropfen Blut auf hunderte Krankheiten zu testen. Das stellte sich als Lüge heraus und Holmes wurde später zu 11 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt.

In der Glass Onion-Version schaut Miles passenderweise auf die von ihm gefälschte Serviette, welche die Idee für Alpha enthalten soll. Sein Versuch, eine ungetestete neue Entwicklung um jeden Preis auf den Markt zu bringen, könnte von Holmes stammen.

4. Vorbild: Der neue Twitter-CEO Elon Musk

Netflix Miles Bron = Elon Musk?

Nach dem Netflix-Start wurde Glass Onion als Film über das "Zeitalter von Elon Musk" beschrieben (Politico ), auch weil der Tesla-CEO seit der Akquise von Twitter in aller Munde war (und sich lächerlich machte). Rian Johnson erklärte gegenüber dem Atlantic , dass Musk zur "Wolke der Personen" gehört, welche die Figur Miles Bron inspirierten. Die traurige Aktualität von Glass Onion sei aber ein "schrecklicher Zufall" (Wired ).

Es gibt einige Parallelen zu Paypal-Mitgründer Elon Musk. Wie der Südafrikaner versucht Bron sein Glück in unterschiedlichsten Märkten, von NFTs über Fernsehsender bis zum Wunderkraftstoff. Tesla-Gründer Martin Eberhard warf Musk überdies vor, ihn aus der Firma geekelt und Eberhards Ideen für seine eigenen ausgegeben zu haben (Wired ).

5. Vorbild: Der alte Twitter-CEO Jack Dorsey

Netflix Miles Bron, Hippie-Milliardär

Als wir Miles zum ersten Mal sehen, sitzt er im Pyjama mit Gitarre am Strand und sieht aus wie ein Komparse aus dem Rucksacktouristen-Albtraum The Beach. Der Superreiche frönt seinem Image als freigeistiger, naturliebender Hippie, das im starken Kontrast zum Nadelstreifen-Standard vieler Vorstandsmitglieder steht. Allein ist er damit aber nicht, denn Twitter-Mitbegründer Jack Dorsey ist der Prototyp des Hippie-CEOs, der sein Homeoffice am Stand hat und über seinen Kontostand in Höhlen meditiert (New York Post ).

Die Tom Cruise-Verbindung von Knives Out 2

Man könnte die Liste noch weiter führen, mit Namen wie Richard Branson (Virgin) und Jeff Bezos (Amazon). Die schönste Referenz in Knives Out 2 gehört jedoch dem fiktiven Motivationscoach und Pickup-Artist Frank T.J. Mackey, den Tom Cruise in seinem besten Film verkörperte. In einer Rückblende trägt Glass Onion-Mörder Miles Bron nämlich ein ähnliches Outfit wie die Figur aus Magnolia.

Das ist einerseits ein netter Gag, aber darin versteckt sich ein tieferer Einblick in seinen Charakter. Schon damals, als Miles mit seinem Freundeskreis in der Bar Glass Onion abhing, kopierte er den Look einer Filmfigur, um cool auszusehen. Dass er später wie ein Konglomerat von realen Milliardären auftritt, zeugt also nicht nur von der Inspiration des Drehbuchs, sondern beweist auch, dass wirklich jede Idee von Miles auf dem Mist anderer gewachsen ist.

