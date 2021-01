Gleich zwei Sci-Fi-Highlights bei Amazon Prime: Alle 47 neuen Filme und Serien der Woche

Im Lauf der Woche haben sich wieder einige neue Filme und Serien angesammelt, die ab sofort als Stream bei Amazon Prime zur Verfügung stehen. Hier findet ihr eine Übersicht.

Das Wochenende steht vor der Tür. Einmal mehr haben wir uns im Streaming-Angebot von Amazon Prime umgeschaut. Dort sind in den vergangenen Tagen einige neue Filme und Serien aufgetaucht. Damit ihr wisst, was ihr am Wochenende schauen könnt, haben wir ein paar Empfehlungen zusammengetragen.

Neu auf Amazon: Yes, God, Yes mit Stranger Things-Star Natalia Dyer

Eigentlich sollte Yes, God, Yes in die Kinos kommen. Nun wurde die Coming-of-Age-Komödie direkt bei Amazon Prime veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich die 16-jährige Alice (Natalia Dyer aus Stranger Things), die ihre Sexualität entdeckt - und das inmitten eines streng katholischen Umfelds.

Neu auf Amazon: Mystery, Thriller und Sci-Fi in 10 Cloverfield Lane

Hochspannung verspricht 10 Cloverfield Lane, der an die Ereignisse von Cloverfield anschließt und fast ausschließlich in einer unterirdischen Bunkeranlage spielt. Hier treffen Mary Elizabeth Winstead, John Gallagher Jr. und John Goodman aufeinander und kämpfen ums Überleben.

Neu auf Amazon: Steven Spielbergs Krieg der Welten mit Tom Cruise

Einer der besten Filme, die Steven Spielberg im neuen Jahrtausend gedreht hat, ist Krieg der Welten. Zwischen Alien-Invasion und Familiendrama inszeniert der Regiemeister einen packenden Katastrophenfilm, der mit aufwühlenden Bildern und einer herausragenden Performance von Tom Cruise im Gedächtnis bleibt.

Neue Filme bei Amazon Prime diese Woche

Neue Serien bei Amazon Prime diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende noch Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Amazon angekündigt wurden.

