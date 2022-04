200 Millionen Dollar: Der teuerste Netflix-Film aller Zeiten hat endlich ein Startdatum

Ryan Gosling, Chris Evans und die Avengers 4-Macher: The Gray Man ist eins der gewaltigsten Netflix-Projekte überhaupt. Jetzt ist der Start des Films bekannt.

Ob Netflix es inzwischen bereut, so viel Geld in seinen bislang teuersten Blockbuster gesteckt zu haben? Nach dem überraschenden Abo-Rückgang sitzt das Geld nicht mehr so locker. Die gewaltige Summe von 200 Millionen US-Dollar hat die Buchverfilmung The Gray Man gekostet.

Damit bewegt der Blockbuster sich in der Größenordnung einer James Bond-Produktion. Annähernd viel gab der Streamingdienst bislang nur für Red Notice aus, ebenfalls knapp 200 Millionen US-Dollar. Mit einer Pressemitteilung hat Netflix nun das Startdatum für sein Großprojekt verkündet und erste Bilder veröffentlicht.

Wann startet The Gray Man bei Netflix?

The Gray Man kriegt bei Netflix einen Hochsommerstart. Am 22. Juli 2022 startet der hochkarätig besetzte Actionthriller beim Streamingdienst. Zu dieser Zeit kamen in den vergangenen Jahren etwa auch Blockbuster wie Tenet in die Kinos. Und mit dem Nolan-Kracher muss sich The Gray Man auch messen lassen.

Bald bei Netflix: Das sind die ersten Bilder zu The Gray Man

Darum geht es in The Gray Man

Court Gentry (Ryan Gosling) ist der wohl talentierteste Söldner der CIA. Dennoch kennt niemand die wahre Identität des Ex-Agenten und einstigen Black-Ops-Auftragskillers. All sein Können wird auf die Probe gestellt, als Gentry Geheimnisse entdeckt, die den Geheimdienst stark belasten. Denn nun wird er plötzlich selbst zur Zielscheibe seiner ehemaligen Auftraggeber.

Sein einstiger CIA-Kollege Lloyd Hansen (Chris Evans) setzt ein Kopfgeld auf den Todeshändler aus. An der darauffolgenden weltweiten Menschenjagd beteiligen sich zahlreiche internationale Profikiller, die den flüchtigen Gentry schnappen wollen – koste es, was es wolle.

Auf dieser Vorlage basiert The Gray Man

The Gray Man basiert auf dem gleichnamigen Roman, den der Amerikaner Mark Greaney 2009 als sein schriftstellerisches Debüt veröffentlichte. Größere Bekanntheit erlangte der Autor in seinem Heimatland allerdings erst, als er als Co-Autor von Tom Clancy mit an dessen letzten drei Büchern arbeitete und schließlich nach dessen Tod die Reihe um Jack Ryan fortsetzte. Viele Bücher von Tom Clancys Jack-Ryan-Agentenromanen wurden bereits verfilmt: Jack Ryan: Shadow Recruit (2014), Der Anschlag (2002), Das Kartell (1994), Die Stunde der Patrioten (1992) und Jagd auf Roter Oktober (1990).

Die Verfilmung von The Gray Man brauchte mehrere Anläufe. 2011 war verkündet worden, dass James Gray den Stoff nach einem Drehbuch von Adam Cozad mit Brad Pitt als Star in der Hauptrolle verfilmen würde. 2015 wurde allerdings bekannt, dass die Adaption so nicht zustande kommen würde. Als nächstes traten Anthony und Joe Russo auf den Plan, die das Buch für Sony adaptieren sollten – allerdings mit einem Gender-Swap-Dreh: nämlich mit Charlize Theron in der Hauptrolle. 2020 wurde öffentlich, dass die Russos als Regisseure bestehen blieben, die Besetzung sich aber völlig geändert hatte und außerdem Netflix sich die Rechte an dem Projekt gesichert hatte, um daraus ein potenzielles Franchise zu erschaffen.

Netflix & Co. - Die 22 größten Filme 2022 im Stream

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



