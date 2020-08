Grausamer Vikings-Abschied: Star liebt den eigenen Serien-Tod

In Vikings Staffel 6 haben wir bereits einen der größten Tode der ganzen Serie gesehen. Katheryn Winnick enthüllte nun, wie sie selbst Lagerthas Ende empfunden hat.

Vikings Staffel 6B erwartet uns vermutlich noch in diesem Jahr. Die bisherigen Folgen der Staffel 6 sorgen derweil weiter für Gesprächsstoff. Dramatisch war insbesondere der Tod Lagerthas - obwohl das Ereignis bereits zu einem früheren Zeitpunkt prophezeit wurde. Wie vorhergesagt ermordete sie einer der Söhne Ragnars, genauer gesagt Hvitserk.

Eine Meinung zu all dem hat natürlich auch Katheryn Winnick, die bekanntlich Lagertha spielt. Im Rahmen der Comic-Con in San Diego (via YouTube ) sprach sie über ihren großen Vikings-Abschied.

Vikings Staffel 1-5 im Stream Zum Deal Bei Sky

Vikings Staffel 6: Katheryn Winnick ist traurig und glücklich

Was Lagerthas Schicksal betrifft, schlagen zwei Herzen in Katheryn Winnicks Brust. Einerseits war sie lange ein wichtiger Teil der Serie, steckte viel Arbeit in ihre Rolle hinein und fand am Set neue Freunde. Eine tolle Zeit ging mithin für sie zu Ende, was natürlich traurig stimmt. So setzte ihr ihr Serien-Tod schließlich stärker zu, als sie es sich ausgemalt hatte.

Mehr im Video: Unsere Theorien zu Vikings Staffel 6B!

Vikings: Theorien zu Teil 2 von Staffel 6

Aber da gibt es auch noch eine andere Seite. Winnick ist nämlich zugleich der Meinung, dass Showrunner Michael Hirst der legendären Schildmaid einen "großartigen Tod" und eine nicht minder tolle Beerdigung geschrieben hat. Wenn schon Abschied nehmen, dann so. Insgesamt fasst die Darstellerin ihre Gefühle wie folgt zusammen:

Ich denke, es ist bittersüß, wenn ich 100 Prozent ehrlich bin.

Lagertha ist die bislang einzige Figur aus Vikings, die mit gleich zwei Episoden verabschiedet wird: In Lagerthas Lied sehen wir ihren eigentlichen Tod und in Die Mutter von Norwegen ihre Beisetzung. Den hohen Stellenwert der Figur bringen die Macher so klar zum Ausdruck.

Wir aus der Moviepilot-Redaktion sind sogar der Meinung: Lagertha ist der beste Charakter der Serie! Wer es auf die übrigen Plätze geschafft hat, könnt ihr in unserem großen Vikings-Ranking nachlesen.

Moviepilot-Podcast zu Vikings: Warum die Serie so beliebt ist

In der neuen Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - diskutieren Andrea, Esther und Jenny U., was die derzeit größte Historienserie Vikings so besonders macht - und worüber ihr hinweg sehen müsst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für alle Fans von Vikings tauchen wir im 2. Teil des Podcasts ab Minute 00:31:03 tief ins Spoilergebiet ein zu den spannendsten Figuren. Ab Minute 00:52:02 reden wir über Staffel 6A und mutmaßen, was uns im großen Finale erwartet.

*Bei dem Link zu Sky handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wie habt ihr Lagerthas Tod in Vikings empfunden?