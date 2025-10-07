Grey's Anatomy im Katastrophenzustand: Diese Figur ist im Staffel 22-Auftakt gestorben

Grey's Anatomy begibt sich zum Start von Staffel 22 wieder einmal in den Katastrophenmodus und lässt uns bis zum Ende von Folge 1 um mehrere Figuren bangen, bevor ein Abschied unausweichlich wird.

Während wir in Deutschland wie gewohnt noch länger auf die neue Staffel warten müssen, ist in den USA Grey's Anatomy letzte Nacht wendungsreich in die 22. Runde Krankenhaus-Drama gestartet ... wobei es Tote gab. Entsprechend gilt: Ab hier folgen, Spoiler zum Auftakt von Staffel 22.



Grey's Anatomy beginnt mit einem Tod: Zum Start von Staffel 22 steht das Leben mehrerer Figuren auf der Kippe

Nach dem dramatischen Ende von Staffel 21, die sich per Cliffhanger verabschiedete, startet Folge 1 von Staffel 22 unter dem hinterhältigen Titel Only the Strong Survive (übersetzt: "Nur die Starken überleben") in einen Ausnahmezustand. Die Geiselnahme ist vorbei, aber die Gas-Explosion hat Teile der OP-Etage in Schutt und Asche gelegt. Entsprechend gibt es nicht nur unter den Patient:innen Verletzte, sondern auch unter den Ärzt:innen.

Dass es Bailey und Webber (Chandra Wilson und James Pickens Jr.) gut geht, etabliert Grey's Anatomy schnell. Doch gerade einmal 36 Stunden nach seiner Hochzeit mit Jo (Camilla Luddington) ringt Link (Chris Carmack) um sein Leben. Unter Fans galt er als einer der wahrscheinlichsten Todeskandidaten. Als seine Kolleg:innen ihn endlich von dem schweren Metallbalken auf seiner Brust befreien, blutet er schneller aus, als sie ihn in ein anderes Krankenhaus bringen können. Letztendlich kann er per OP aber gerettet werden und überlebt.



Unterdessen ist die Assistenzärztin Dr. Jules Millin (Adelaide Kane) mit einem jungen Patienten auf der halb eingestürzten Etage eingesperrt. Unter den Anweisungen ihrer erfahrenen, aber unter einem großen OP-Licht festgenagelte Kollegin kann sie das Kind retten. Am Ende stirbt aber die eingeklemmte Dr. Monica Beltran (Natalie Morales) bevor die Rettungskräfte sie erreichen.

Natalie Morales war in Staffel 20 zu Grey's Anatomy gestoßen und hatte die selbstbewusste Kinderchirurgin anschließend in 13 Folgen gespielt. Wiederholte Auftritte als Nebenfigur brachten sie als potenziellen neuen Love Interest für Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) in Stellung. Nachdem sie sich zur langen Liste der toten Figuren in Grey's Anatomy gesellt, trifft Amelia ihr Tod am härtesten, zumal sie sich vorher nur um Ex-Mann Link gesorgt hatte, ohne um Monicas Lebensgefahr zu wissen.

Meredith bricht in Staffel 22 von Grey's Anatomy in ihr kaputtes Krankenhaus ein

Während die Tragödie sich in der oberen Etage entfaltet, herrscht auch im Erdgeschoss Chaos: Niemand darf das beschädigte Krankenhaus betreten, bevor das Gebäude nicht gesichert ist. Davon lässt sich Meredith Grey (Ellen Pompeo) allerdings nicht abhalten und schlägt kurzerhand die Glastür zur Klinik ein, um dort Verletzte versorgen zu können.

Dass Merediths Ausstieg kein wirklicher Abschied war, wissen Grey's Anatomy-Fans mittlerweile. So ist die langjährige Hauptfigur erneut diejenige, die den neuen Mediziner-Nachwuchs bei ihrem ersten Arbeitstag im Katastrophengebiet an die Hand nimmt. Wie Deadline berichtet, stoßen die Praktikant:innen Wes Bryant (Trevor Jackson), Dani (Jade Pettyjohn) und Kavita (Anita Kalathara) als neue Cast-Mitglieder zur Besetzung von Staffel 22. Dani muss aber erst einmal selbst medizinisch versorgt werden, bevor sie ihre Karriere beginnen kann.

Wes war unterdessen bereits am Ende von Staffel 21 eingeführt worden und als "heißer Typ an der Bar" mit Simone (Alexis Floyd) im Bett gelandet, bevor sie wusste, dass er ihr neuer Kollege werden würde. Das verkompliziert natürlich ihre Beziehung zu Lucas (Niko Terho). Dafür darf Jules sich wieder Winston (Anthony Hill) annähern und bei ihm ausweinen.

Krankenhaus-Chefin Teddy (Kim Raver) hat mit Kwan (Harry Shum Jr.) und Catherine (Debbie Allen, die auch Regie in Folge 1 führt) indessen zu viel zu tun, den Aufruhr in geregelten Bahnen zu lenken, um sich mit ihrem Beziehungsstatus zu Owen (Kevin McKidd) auseinanderzusetzen. Zumindest erkennt sie Ben Warren (Jason George) in der Notlage als echte Hilfe und so darf dieser nach seinem letzten Platzverweis für Staffel 22 doch zurück ins Grey' Sloane-Krankenhaus kommen, um dort seine Ausbildung abzuschließen.

Nachdem die Nachwirkungen der Explosion überwunden sind, dürfte Grey's Anatomy wohl erst in Folge 2 von Staffel 22 wieder zurück in geregelte Bahnen finden. Die Weichen für eine gewohnt dramatische kommende Season sind allerdings schon in Episode 1 gestellt.

Wann kommt Staffel 22 von Grey's Anatomy nach Deutschland?

Ein konkretes Startdatum von Grey's Anatomys 22. Staffel existiert hierzulande noch nicht. Wenn die Serie aber ihren üblichen Weg geht, wird sie voraussichtlich im Frühling 2026 bei Disney+ und Co. aufschlagen.

