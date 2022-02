Grey's Anatomy Staffel 18 hat einen Deutschland-Start – und der steht direkt vor der Tür

Grey's Anatomy kehrt schon bald mit Staffel 18 auf die deutschen Bildschirme zurück: Das Startdatum bei Disney+ steht endlich fest und ist unerwartet nah. JoynPLUS und ProSieben werden sicher bald nachziehen.

Während Grey's Anatomy in den USA gerade noch eine unfreiwillig lange Corona-Pause einlegt, gibt es zumindest für die deutsche Ausstrahlung gute Nachrichten: Der Start der 18. Staffel Grey's Anatomy erfolgt in nicht mal mehr einem Monat.

Wann startet Grey's Anatomy Staffel 18 in Deutschland bei Disney+?

Wie Disney+ bekannt gab, fällt der Start-Schuss für die 18. Staffel von Grey's Anatomy am 14. März 2022. Von da an gibt es wöchentlich eine neue Folge, die uns zu den Ärzten rund um Meredith Grey (Ellen Pompeo) ans Grey-Sloan-Krankenhaus zurückführt.

Wenn die Folgen-Ausstrahlung von Grey's Anatomy so wie im letzten Jahr gehandhabt wird, wird der Start bei JoynPLUS wohl ebenfalls am 14. März erfolgen, während ProSieben die neuen Episoden mit einer Woche Verzögerung zeigt.

Auch die dazugehörige Tochter-Serie Seattle Firefighters wird Grey's Anatomy natürlich wieder ergänzen.

Was erwartet uns in der 18. Staffel Grey's Anatomy?

In Staffel 18 lässt Grey's Anatomy die Corona-Pandemie, die Staffel 17 so stark prägte, hinter sich und verändert die Welt zu einem fiktiven Besseren. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

Neben dem ein oder anderen neuen Beziehungsstatus der Ärzte und Ärztinnen gibt es auch neue Haarfarben (für Jo) und eine neue romantische Richtung für Meredith, die unerwartet Dr. Nick Marsh (Scott Speedman) wiederbegegnet. Als Besetzung stößt er zum regulären, wiederkehrenden Cast und hat gute Chancen auf den neuen McDreamy-Posten von Grey's Anatomy.

Staffel 19 von Grey's Anatomy ist übrigens ebenfalls schon bestellt.

Grey's Anatomy im Podcast: Warum ist die Serie so langlebig?

Im Streamgestöber-Podcast zu Grey's Anatomy prüfen wir die langlebige Erfolgsserie auf ihre Vitalwerte:

Was lieben wir an Grey's Anatomy, was sind die Highlights aus über 17 Jahren, was nervt uns mittlerweile und warum können wir einfach nicht die Finger davon lassen?



