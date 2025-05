Grieche fragt bei Reddit nach den besten Netflix-Serien, um Deutsch zu lernen – und bekommt die schlechtmöglichste Empfehlung

Serien können nicht nur der Unterhaltung dienen, sondern auch Sprachkenntnisse verbessern. Ein Reddit-Nutzer, der Deutsch lernen will, erhielt jedoch eine recht untaugliche Empfehlung.

Hollywood-Star Djimon Hounsou (Blood Diamond) verriet 2002 in einem Interview mit Blackfilm , dass er die englische Sprache unter anderem erlernte, indem er jede Menge TV-Dokumentationen schaute. Er bediente sich damit einer beliebten Methode, die tatsächlich sehr hilfreich dabei sein kann, die eigenen Fremdsprachenkenntnisse zu erweitern.

Auch Serien können dafür gut geeignet sein, jedoch sollte man sich in dem riesigen Fundus der Streaming-Angebote im besten Fall die inhaltlich leichter zugänglichen Exemplare aussuchen. Ein griechischer Reddit-Nutzer, der sein Deutsch verbessern wollte und im Forum nach entsprechenden deutschen Netflix-Serien zum Lernen fragte, bekam diesbezüglich allerdings nicht gerade die ideale Empfehlung.

Es gibt bestimmt bessere Deutschkurse als die ultrakomplizierte Netflix-Serie Dark

Der User def_not_stupid suchte bei Reddit demnach geeignete Netflix-Serien, um in die deutsche Sprache "eintauchen" zu können. Kommentare mit Vorschlägen gab es daraufhin so einige, doch vor allem zu einer Serie wurde dem Lernwilligen sehr häufig geraten: Dark.

Nun muss über die herausragende Qualität der allerersten deutschen Netflix-Serie sicher nicht groß diskutiert werden. Aber taugt die rätselhafte und extrem komplexe Mystery-Geschichte wirklich, um unsere Muttersprache spielerisch zu erlernen? Darüber lässt sich definitiv streiten.

Wer kann sich schon auf spezifische Vokabeln oder deren korrekte Aussprache konzentrieren, wenn er sich mit komplizierten inhaltlichen Dingen wie dem Großvaterparadoxon oder verzweigten Familienstammbäumen auseinandersetzen muss? Wie soll man sich deutsche Grammatik aneignen, wenn man selbst als deutscher Muttersprachler die Verwandtschaftsverhältnisse der Nielsens überhaupt nicht zu entschlüsseln vermag?

Zwar ordnete der griechische Reddit-Nutzer sein deutsches Sprachniveau auf B1-Level (Fortgeschritten) ein, dennoch gibt es vermutlich bessere Alternativen, um ohne Gehirnverknotungen ins Deutsche einzutauchen. Zum Glück bekam er auch noch andere Empfehlungen, zu denen folgende gehörten:

Welche Serien sind zum Lernen einer Sprache am besten geeignet?

Die Sprachlern-Webseite Preply hat sich mit dem Thema Serien als Hilfsmittel zur Aneignung von Fremdsprachen befasst und dazu Expert:innen befragt. Unter anderem heißt es in der Studie:

Wenn man jemanden, der eine Fremdsprache lernt, dazu ermutigt, sich Filme oder Serien in dieser Sprache anzusehen, könnte das für sie von Vorteil sein, vor allem am Anfang. [...] Filme und Serien unterhalten uns, und wenn wir aktiv zuhören, stellen sie eine Quelle für tatsächlich gesprochene Umgangssprache im örtlichen Kontext dar.



Lernwillige sollten dafür im besten Fall auf eine "sehr vertraute" Serie zurückgreifen. Die Wissenschaft hat bereits bewiesen, dass Serien immer wieder schauen glücklich machen kann. Es hilft offenbar auch dem Sprachenlernen:

[...] Zuschauer:innen, die eine Serie immer wieder schauen, [...] [kennen] die Handlung, die Pointen und die verborgenen Bedeutungen jeder Szene. Das ist die perfekte Voraussetzung für den Erwerb einer Zweitsprache.

Eine Alternative bei Netflix ist also auch die Synchronisation in anderen Sprachen. Wer beispielsweise englischsprachige Serien wie Wednesday oder The Rookie bereits mehrfach gesehen hat und eine andere Sprache lernen will, kann bei Netflix einfach die dazu passende Tonspur auswählen.