Größer als The Dark Knight: Christopher Nolans neuer Film sprengt angeblich jetzt schon ersten Rekord

Christopher Nolans nächstes Filmprojekt soll die gesamte Filmografie des Ausnahmeregisseurs in den Schatten stellen und sogar teurer werden als The Dark Knight Rises.

Christopher Nolans nächster Film hat sich in den vergangenen Wochen zu einem der meisterwarteten Projekte in Hollywood gemausert. Nachdem ein Top-Star nach dem anderen zum Cast gestoßen ist, wurde vor wenigen Tagen endlich auch der Inhalt des Streifens bekanntgegeben: Es wird eine Adaption von Homers Odyssee. Nun wurde ein weiteres Detail zum Film veröffentlicht, das die Spannung nicht weniger anheizt. Denn das Budget des Streifens soll für Nolan bisher ungesehene Ausmaße annehmen.

Über 250 Millionen Dollar: Christopher Nolans neuer Film soll mit Mega-Budget gedreht werden

Wie der verlässliche Scooper Jeff Sneider in seinem Newsletter berichtet, soll Nolans Adaption von The Odyssee der teuerste Film seiner Karriere werden. Blicken wir auf Nolans Filmografie zurück, tummeln sich dort bereits zahlreiche Blockbuster, die im Produktionsprozess unglaubliche Summen verschlungen haben. Während Nolan etwa für Interstellar rund 165 Millionen US-Dollar verzapfte, kam Tenet sogar auf ein Budget von 200 Millionen US-Dollar.

Die Krone holt sich bisher jedoch der dritte Teil von Nolans Batman-Trilogie, The Dark Knight Rises, der verschiedenen Berichten zufolge zwischen 250 und 280 Millionen US-Dollar gekostet haben soll. Batman Begins und The Dark Knight kommen derweil auf 150 und 185 Millionen US-Dollar. The Odyssee könnte jetzt mit einem Budget von knapp oder sogar über 300 Millionen (!) US-Dollar aufwarten.

Schaut hier den Trailer zu The Dark Knight Rises:

The Dark Knight Rises - Trailer 3 (Deutsch) HD

Das angebliche Mammut-Budget kommt im Hinblick auf die bisherigen Nachrichten um den Film jedoch nicht allzu überraschend. Dieser soll laut Universal eine brandneue und noch nie genutzte IMAX-Technik verwenden. Darüber hinaus stehen Hollywood-Größen wie Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Matt Damon, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o und Charlize Theron auf der Gehaltsabrechnung des Abenteuer-Epos. Kein Wunder also, dass hier außergewöhnlich tief in die Tasche gegriffen werden muss.

Wann kommt Christopher Nolans The Odyssee ins Kino?

Der Film soll 2025 in verschiedenen Ländern gedreht werden und uns ein Jahr später in den Kinos erreichen. In den USA ist der Kinostart von The Odyssee für den 17. Juli 2026 gesetzt. Wir gehen daher von einem deutschen Kinostart am 16. Juli 2026 aus.