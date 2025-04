Größte Free-TV-Premiere an Ostern: Ein gigantischer Sci-Fi-Blockbuster, der eine Geschichte über 7000 Jahre erzählt

Über drei Jahre nach seinem Kinostart läuft heute Abend einer der größten, aber auch umstrittensten Marvel-Kracher erstmals im TV. ProSieben zeigt die bombastische Sci-Fi-Action zur besten Sendezeit.

Phase vier gilt nicht unbedingt als die glorreichste Etappe des mittlerweile bereits 35 Filme umfassenden Marvel Cinematic Universe (MCU). So hinterließ der Beginn der sogenannten Multiverse-Saga bei Kritik und Publikum insgesamt nicht den besten Eindruck, einige der sieben Filme (u. a. Black Widow) blieben auch wirtschaftlich hinter den Erwartungen zurück.

Auch Eternals wurde größtenteils als Enttäuschung abgestempelt, dabei kann der Sci-Fi-Blockbuster mit sehenswerter Action, wunderschönen Bildern und einem starken Cast (u. a. Angelina Jolie, Barry Keoghan, Kumail Nanjiani) auftrumpfen. Heute Abend feiert die Comic-Verfilmung ihre Free-TV-Premiere.

Erstmals im Free-TV: Darum geht es in Eternals

Die Eternals, humanoide Wesen mit Superkräften, wurden vor 7000 Jahren auf die Erde gebracht, um die Menschheit vor den ähnlich mächtigen, aber bösartigen Deviants zu beschützen. In andere kriegerische Konflikte auf dem Planeten dürfen sie sich allerdings nicht einmischen, so lautet die Regel.

Da ihnen die Menschen nach Jahrtausenden der Co-Existenz ans Herz gewachsen sind, sehen sich die Eternals eines Tages aber doch gezwungen, das Prinzip der Nicht-Intervention zu brechen: Der Celestial Tiamut – ein gottgleiches, gigantisches Wesen – soll nämlich geboren werden und würde damit die Erde komplett zerstören. Die Superheld:innen-Gruppe muss ihre gesamten Kräfte bündeln, um genau das zu verhindern.

Eternals ist erfrischend anders als viele andere MCU-Filme

Mit Oscarpreisträgerin Chloé Zhao nahm bei Eternals eine eher für poetisch-emotionale Dramen (The Rider, Nomadland) bekannte Filmemacherin auf dem Regiestuhl Platz. Trotz der für Marvel typischen Superhelden-Action ist ihr Einfluss auch in dem Sci-Fi-Blockbuster immer wieder zu spüren. Bezeichnend dafür schrieb Moviepilot-Redakteur Matthias Hopf in seinem Artikel zum Kinostart des Films im Jahr 2021:

Eternals ist der interessanteste MCU-Film seit einer gefühlten Ewigkeit und eines der wenigen Wagnisse in einem Franchise, dem mitunter zu Recht eine unattraktive Formelhaftigkeit vorgeworfen wird. [...] Für die größte Gänsehaut ist allerdings etwas anderes verantwortlich: die emotionale Intelligenz des Films. Sie ist definitiv auf Zhao als Regisseurin zurückzuführen. [...]



Auch wenn Chloé Zhao das MCU nicht komplett umkrempeln kann, hat sie einen Film geschaffen, der dem abgeklärten Franchise etwas Verletzliches entgegenstellt. Und das ist wunderschön.



Wenn ihr Eternals also noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch von dem ambivalenten Ruf des Films nicht abschrecken lassen und heute Abend den Fernseher einschalten.

Free-TV-Premiere am Ostersonntag: Wann läuft Eternals im TV?

Das Marvel-Epos Eternals läuft heute Abend am 20. April um 20:15 Uhr auf ProSieben. Am 21. April um 11:40 Uhr strahlt der Sender die Wiederholung des Films aus.

Alternativ findet ihr den MCU-Blockbuster in der Streaming-Flatrate von Disney+ oder als Kauf- und Leihversion bei Amazon Prime Video und Co.