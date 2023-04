Größte Star Wars-Serie des Jahres: Erster Trailer zu Ahsoka bei Disney+ enthüllt Superschurken Thrawn

Bei der Star Wars-Celebration wurden die kommenden Highlights aus dem Franchise vorgestellt. Mit dabei: Ein erster Einblick in die heißerwartete Ahsoka-Serie.

Bei der Star Wars-Celebration in London wurde unter anderem ein neuer Star Wars-Film mit Daisy Ridley als Rey verkündet. Zuvor ging es bei der Präsentation vor allem um bereits bekannte Projekte, die nur noch auf ihre Veröffentlichung warten. Die Star Wars: Ahsoka-Serie mit Rosario Dawson zum Beispiel. Bei dem Event wurde der Start verkündet und ein Teaser-Trailer veröffentlicht.

Der erste Teaser zu Ahsoka zeigte den Schurken Thrawn

Ahsoka - Teaser-Trailer 1 (English) HD

Wer ist Thrawn? Er gehört zu den zentralen Figuren von Star Wars-Rebels. Thrawn ist ein Großadmiral des Imperiums, der ursprünglich aus dem Expanded Universe stammt. Er ist ein brillanter Taktiker bekannt, der die Rebellion stets in Bedrängnis bringt. Sein Auftritt wurde in der laufenden Staffel Mandalorian bereits angedeutet.

Was ist die Handlung der Ahsoka-Serie?

In The Mandalorian erfahren wir, dass sich Ahsoka auf der Suche nach Großadmiral Thrawn befindet. Der Bösewicht spielt in Star Wars Rebels eine wichtige Rolle. Allgemein scheint Ahsoka, eine heimliche Rebels-Fortsetzung zu sein, was durch die Rückkehr von Figuren wie Sabine Wren, Hera Syndulla und Chopper bekräftigt wird. Lest hier detailliert nach, was über die Ahsoka-Serie bekannt ist.

Die bekannte Besetzung von Ahsoka:

Wann erscheint die Ahsoka-Serie bei Disney+?

Wie der Trailer verkündet, wird die Ahosoka-Serie im August 2023 starten, also in 4 Monaten.

