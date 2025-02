Große Free-TV-Premiere heute: Action-Kracher mit Gerard Butler liefert puren Nervenkitzel

Die Free-TV-Premiere entführt uns in den dichten Dschungel. Der spannende Actionthriller versorgt uns mit 90er-Jahre-Nervenkitzel und Szenen, die auch hinter den Kulissen brandgefährlich waren.

Wer keine Lust auf Trash-TV im Dschungelcamp hat, kann heute Abend einen Action-Kracher sehen, der ebenfalls im exotischen Setting spielt. Im 2023 erschienenen Plane bietet uns Regisseur Jean-François Richet einen Action-Thriller, der sowohl in der Luft, als auch im Dschungel für gelungenen Nervenkitzel sorgt.

Plane im TV: Von der Flugzeugkatastrophe zum Dschungelkampf

Als ein Blitzeinschlag das Flugzeug trifft, muss Pilot Brodie Torrance (Butler) schnell handeln und setzt zu einer riskanten Notlandung an. Doch der vermeintlich sichere Boden erweist sich als Gebiet einer Terrormiliz, die kurzerhand die Passagiere als Geiseln nimmt. Hilfe erhält Torrance nur durch den mutmaßlichen Mörder Louis Gaspare (Mike Colter), der auf dem Flug transportiert wurde und dem er nicht vollends vertraut.

Wenn Gerard Butler auf dem Bildschirm erscheint, ist die Action vorprogrammiert. Das ist auch bei Plane nicht anders, der sich als überaus gelungenes FSK-16-Spektakel erweist. Unvorhersehbar ist er nicht und einige Action-Klischees werden bedient, doch dafür punktet Plane mit einem schnellen Erzähltempo, das keine Langeweile aufkommen lässt.

Plane bringt 90er Jahre Action zurück, doch Butler verletzte sich schwer

Plane ist eine gelungene Abwechslung vom dominierenden Superhelden-Kino und, in dem gewöhnliche Menschen mit übergroßen Problemen konfrontiert werden. Klar, dass da Fehler des Protagonisten nicht ausbleiben. Genau das kommt aber gut an und brachte auch Schauspieler Robert Downey Jr. dazu, eine Fan-Mail an Butler zu schicken .



Ein großes Kompliment für den Schotten, der für seine Filme alles gibt und schon so einige Verletzungen am Set davongetragen hat. Das blieb auch bei Plane nicht aus, wo er mit Phosphorsäure in Berührung kam. Ohne zu wissen, welche ätzende Flüssigkeit an seinen Händen klebte, fasste er sich ins Gesicht und sofort verbrannte seine Haut, Augen, Mund und Nase.

Und ich dachte nur, ich verbrenne lebendig, so heftig war das. Es hat noch stundenlang gebrannt, aber es war großartig für die Szene

Der volle Einsatz hat sich also gelohnt und es blieben keine Schäden zurück, sodass wir Butler noch in weiteren Action-Filmen sehen dürfen. Als Nächstes im Remake einer 1,6 Milliarden schweren Fantasy-Reihe.

Wann läuft der Action-Thriller mit Gerard Butler im TV?

Plane wird am heutigen Montag, den 3. Februar 2025 um 20:15 Uhr bei ZDF in der großen Free-TV-Premiere gezeigt. Wer den Film verpasst hat, kann die Wiederholung in der Nacht auf den 05. Februar um 00:15 Uhr sehen oder bei Amazon Prime kaufen oder leihen.

