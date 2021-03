Große Lucifer-Überraschung: Staffel 5B startet bei Amazon früher als erwartet - mit viel Chaos im Gepäck

Lucifer Staffel 5, Teil 2 hat endlich ein Startdatum und die Wartezeit ist erfreulich kurz. Außerdem werden die neuen Folgen nicht lange fackeln und eine neue Gangart voller Chaos einzuschlagen.

Der erste Teil der 5. Staffel Lucifer startete im August 2020. Doch nach 8 Folgen war erst einmal Schicht im Schacht. Anfangs rechneten Fans bei Amazon Prime * (international bei Netflix) noch damit, dass die nächsten 8 Episoden schnell folgen würden - doch Fehlanzeige.



Die Zeichen zeigten zuletzt (trotz eines seit dem Herbst abgeschlossenen Drehs) auf einen Lucifer-Start von Staffel 5B, der sogar erst im späten Sommer 2021 über die Bühne gehen konnte. Doch nun dürfen wir aufatmen: Die neuen Lucifer-Folgen kommen schon im Mai 2020.

Der Überblick: Alles zu Lucifer Staffel 5 und 6 bei Amazon Prime

Lucifer Staffel 5, Teil 2 hat endlich ein Startdatum - bei Netflix und Amazon

Wie What's on Netflix berichtete, ist die Start-Ankündigung von Staffel 5B bei Netflix selbst zu finden, da die Serie ab Staffel 4 dort übernommen und weiterproduziert wurde, nachdem der Sender FX sie absetzte. Demnach hat Lucifer nun einen internationalen Netflix-Start am 28. Mai 2021 - also in zwei Monaten.



© Netflix Lucifer Staffel 5B hat einen Start

Für die Deutschen, die Lucifer aufgrund der komplizierten Rechtelage weiterhin bei Amazon Prime schauen, bedeutet das in der Verlängerung, dass wir Teil 2 von Staffel 5 wahrscheinlich wieder einen Tag später zu sehen bekommen: also mit einem Amazon-Start von Lucifer 5B am 29. Mai 2021 in Deutschland.

Lucifer Staffel 5B verspricht Chaos für die neuen Folgen

Wie unlängst durch TVLine durchsickerte, wird Teil 2 von Lucifers 5. Staffel einen turbulenten Auftakt haben. D.B. Woodside, der den Engel Amenadiel spielt, verriet:

Wenn Gott (gespielt von Dennis Haysbert) kommt, wird sehr viel Chaos folgen. Wir setzen buchstäblich zwei Sekunden ein, nachdem die letzte Folge endete. Amenadiel ist vor seinem Vater beschämt für sein Verhalten, denn als Ältester sollte er eigentlich ein Vorbild sein - das war er aber ganz bestimmt nicht.

Bereits der Mini-Video-Einblick, den wir von den neuen Folgen aus Lucifers 5. Staffel erhielten, zeigte eine Spur der Zerstörung nach Lucifers Kampf in der Polizeiwache.

Staffel 6 Ausblick: Lucifer will euch im Fantasy-Finale der Serie weinen sehen

Offene Fragen, die Staffel 5, Teil 2 von Lucifer klären muss, sind darüber hinaus, was es damit auf sich hat, dass der Teufel in Chloes Anwesenheit plötzlich nicht mehr verwundbar ist, ob Ella endlich Glück in der Liebe hat und ob die Lucifers Musical-Folge so gut wird, wie alle erwarten.

Freut ihr euch auf die neuen Folgen Lucifer bei Amazon Prime?