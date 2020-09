Lucifer Staffel 5B: Tom Ellis gibt Einblick in heiß erwartete Musical-Folge

Die Musical-Episode im zweiten Teil der 5. Staffel Lucifer dürfte ein Highlight werden. Zumindest der erste offizielle Video-Einblick von Tom Ellis ist schon mal schreiend komisch.

Wann genau Lucifer in Deutschland bei Amazon Prime (international bei Netflix) in die zweite Hälfte der 5. Staffel geht, steht noch nicht fest, auch wenn ein Startdatum in greifbarer Nähe ist.

Als Trost hat Tom Ellis persönlich jetzt aber schon einmal Einblick in die wohl am heißesten erwartete kommende Folge von Lucifer gegeben: die Musical-Episode.

Tanz der Teufel: Lucifers zweiter Teil der 5. Staffel wird musikalisch

Alles, was wir zu den letzten 8 Folgen von Lucifers 5. Staffel wissen, klingt vielversprechend. Besonders freuen sich die Fans allerdings schon auf die lange versprochene Musical-Folge als Highlight von Staffel 5B.

© Netflix Lucifer singt und spielt Klavier

Beim DC-Fandome wurde am Wochenende nun unerwartet ein erster Einblick in ebendiese musikalische Lucifer-Episode gegeben. Es ist die 10. Folge der 5. Staffel und sie wird den Titel Bloody Celestial Karaoke Jam tragen.

Eine mehr als 2-minütige Szene davon bekommen wir jetzt schon zu sehen. Das wahrhaft aberwitzige Ereignis mit Gesang und Tanz teilte Lucifers Hauptdarsteller Tom Ellis nämlich auf seinem Twitter-Kanal:

In Staffel 5B wird Lucifer offenbar an den altbekannten teuflischen Humor anknüpfen, denn die vier Darsteller von Lucifer (Tom Ellis), Chloe (Lauren German), Dan (Kevin Alejandro) und Ella (Aimee Garcia) bewegen sich hier zu den Klängen von Queens "Another one bites the dust". Sehr passend, für eine Serie, die so häufig mit einer Leiche und anschließenden Morduntersuchung beginnt.



Was passiert in der Musical-Folge von Lucifer in Staffel 5?

Was dieser Einblick am Beginn von Lucifers Musical-Episode bereits verrät, ist dass hier ein Mord im Sport-Milieu untersucht wird. Schließlich befinden wir uns auf einem Football-Feld samt Band und Cheerleadern, die die Choreografien verstärken.

© Netflix Lucifer: Tom Ellis

Ellas Erklärung einer "vergifteten Trillerpfeife" am Ende enthüllt uns sogar schon die Mordwaffe. Interessant ist allerdings, dass offenbar nur Lucifer die Musical-Einlagen sieht. Haben wir es hier also vielleicht mit einem Fluch zu tun? Oder hat die unfreiwillige Tanz-Nummer sogar eine göttliche Ursache?

Musikalisch beglückte Tom Ellis und die Lucifer-Crew die Fans zuletzt mit einem schon eine Weile eingeforderten Geschenk: Kürzlich erschien der Lucifer-Soundtrack mit allen Songs *, die in der Serie bereits von den Schauspielern dargeboten wurden. Allen voran natürlich von Tom Ellis selbst.

Lucifer Podcast zum Start von Staffel 5: Von der Fast-Absetzung zum Erfolg

Moviepilots Fantasy-Fachfrau Esther untersucht gemeinsam mit Andrea, warum es die Serie Lucifer trotz vieler Schwierigkeiten immer noch gibt. Wegen enttäuschenden Quoten abgesetzt, von den Fans gerettet, umstrukturiert und dann wider Erwarten noch einmal verlängert:

Wir schauen auf die Besonderheiten und Gemeinsamkeiten mit anderen Serien. Für alle Fans gehen wir im Spoilerteil auf unsere liebsten Figuren ein, die besten Momente in Staffel 5A und was uns in Staffel 5B erwarten wird. Derzeit könnt ihr in Deutschland Staffel 1 bis 5A bei Amazon Prime streamen.



Wie sehr fiebert ihr der Musical-Episode in Lucifer Staffel 5B entgegen?