Hallo Detective: Lucifer teast für Staffel 5 & 6 langerwartete Wendung an

Lucifer greift für Staffel 5 und Staffel 6 in die teuflische Trickkiste. Mit einer neuen Figur hat die Serie nun offenbar noch Großes vor.

Nur weil die ersten 8 Folgen der 5. Staffel Lucifer bei Amazon Prime durch sind, heißt das noch langen nicht, dass der Teufel nun untätig ist. Denn der Start von Teil 2 der 5. Staffel ist in greifbarer Nähe.

Schon jetzt sickern immer mehr Infos dazu durch, wie es mit Lucifer, Chloe und Co. weitergehen wird. Eine neu eingeführte Figur gibt Staffel 5B sowie Staffel 6 nun eine spannende neue Richtung.

Lucifer erhält Verstärkung: Ein unerwarteter Neuzugang für Staffel 5B und 6

Der Einblick in die Musical-Folge in Staffel 5B hat als Video mit Gesang und Tanz definitiv unsere Lucifer-Vorfreude ordentlich angefeuert. Nun könnte ein Cast-Neuzugang, der bis zum Serien-Finale bleibt, dieses Kunststück wiederholen.

Wie TV Line erfuhr, wurde Schauspieler Scott Porter (Speed Racer, Prom Night) nun als ein neuer Detective in Staffel 5B und Staffel 6 besetzt. Doch was wissen wir zu seinem Charakter?

Scott Porters Serien-Polizist in Lucifer heißt Carol Corbett .

. Er wird als zugeknöpfter Gesetzeshüter beschrieben.

beschrieben. Corbett hat eine Verbindung zu Dans Vergangenheit .

. Nach seiner Ankunft bei der LAPD stellt der Neue schnell eine Verbindung zu Ella her.

Lucifer: Scott Porter könnte Ella in Staffel 6 endlich etwas Glück bringen

Schon in Staffel 5A hatte es danach ausgesehen, als wenn Forensikerin Ella Lopez (Aimee Garcia) endlich etwas Glück in Sachen Liebe haben würde (Achtung, Spoiler zu Staffel 5). Nur leider entpuppte ihr scheinbarer Good Guy Pete Daily (Alexander Koch) sich als Serienkiller. Auch zuvor sah es bei Ella in Sachen Beziehung, z.B. im Intermezzo mit Dan (Kevin Alejandro), bei ihr wenig rosig aus.

© Roadside Attractions Lucifer-Neuzugang Scott Porter in The Good Guy

Da wird es langsam Zeit, dass eine echte Liebe für Ella vorbeischaut. Aber sicher können wir natürlich nicht sein. Denn auch wenn Detective Corbett als etwas steif (und damit vermutlich regeltreu und nicht mit Tom Ellis' Lucifer kompatibel) beschrieben wird, könnte die Verbindung zu Dans Vergangenheit auch ein krimineller Hinweis sein. Schließlich wissen wir, dass Dan zu Beginn nicht gerade ein Vorzeige-Bulle war.

Da Scott Porter vor Lucifer zuletzt im Charmed-Serien-Reboot einen Engel spielte, hoffen wir aber mal, dass er von da ein paar positive Schwingungen in Teil 2 von Staffel 5 mitbringt. Spätestens in Staffel 6 dann bitte mit Happy End.

Ob Lucifer auch in seinen kommenden Staffeln wieder teuflisch passende Gaststars oder den Weihnachtsmann persönlich versteckt, werden wir spätestens im Frühjahr 2021 sehen.



Lucifer: Die nicht totzukriegende Serie im Podcast

Lucifers Erfolgsgeschichte ist schon erstaunlich und trotz vieler Schwierigkeiten gibt es die Serie immer noch gibt. Wegen enttäuschenden Quoten abgesetzt, von den Fans gerettet, umstrukturiert und dann wider Erwarten noch einmal verlängert:

Wir schauen auf die Besonderheiten und Gemeinsamkeiten mit anderen Serien. Für alle Fans gehen wir im Spoilerteil auf unsere liebsten Figuren ein, die besten Momente in Staffel 5A und was uns in Staffel 5B erwarten wird. Derzeit könnt ihr in Deutschland Staffel 1 bis 5A bei Amazon Prime streamen.



Seid ihr bereits für ein paar neue Figuren und Entwicklungen in Lucifers zweitem Teil der 5. Staffel bzw. in Staffel 6?