Lucifer ist verschwunden: Tom Ellis hinterlässt Zerstörung in Staffel 5B

Die 5. Staffel Lucifer geht noch weiter: Zu Teil 2 der neuen Staffel schenkte die Serie uns nun einen zerstörerischen Einblick in die neuen Folgen.

Die zweite Hälfte der 5. Staffel Lucifer ist mittlerweile abgedreht und damit ein Startdatum nicht mehr fern. Bevor die teuflische Serie in Deutschland bei Amazon Prime (und international bei Netflix) fortgesetzt wird, bekommen Fans jetzt schon einen kurzen Einblick zum Auftakt von Staffel 5B.

Lucifer hinterlässt in den neuen Folgen von Staffel 5 eine Spur der Zerstörung

Lucifers Twitter-Kanal hat vor Kurzem ein Fancam-Video zu Ehren von Chloe Decker (Lauren German) gepostet. Dabei handelt es sich aber nicht nur um alte Zusammenschnitte aus 5 Staffeln Lucifer, sondern auch um neues Material aus den kommenden Folgen, worauf Showrunner Joe Henderson aufmerksam machte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ganz am Ende (bei Minute 0:40) zeigt der Clip wie Chloe die verwüstete Polizeistation betritt. Die zerstörte Wache gleicht einem Schlachtfeld, was nicht verwunderlich ist, wenn wir uns erinnern, dass hier Lucifer und Amenadiel (Tom Ellis und D.B. Woodside) zuletzt gegen Michael und Maze (Tom Ellis und Lesley-Ann Brandt) im Kampf antraten.

Episches Lucifer-Ende: Staffel 6 wird ein einziges langes Finale



Detective Decker fragt in beunruhigtem Tonfall: "Habt ihr Lucifer gesehen?" Das verrät uns, dass (Achtung, Spoiler zu Staffel 5A) nach dem plötzlichen Auftauchen von Gott der Teufel und auch die anderen offenbar urplötzlich von der Bildfläche verschwunden sind. Und zwar ohne sich abzumelden.

Was bedeutet Lucifers Verschwinden für Staffel 5, Teil 2 bei Amazon Prime?

Da wir schon wissen, dass die nächste noch unveröffentlichte Lucifer-Folge (Staffel 5, Episode 9) Family Dinner heißt, könnte Gott sich durchaus entschlossen haben, seine Familie jenseits von Raum und Zeit (im Himmel?) zu einem Familienessen zu entführen. Chloe ist zu Beginn der neuen Folgen aber ganz offensichtlich erst einmal wieder allein.

© Netflix Lucifer und Chloe - in Staffel 5B schon wieder getrennt?

Lange wird der Teufel wohl aber nicht mit Abwesenheit glänzen. Schließlich bekamen Fans bereits einen ersten Video-Einblick in die Musical-Folge von Lucifer. In dieser zweiten Episode der neuen Folgen (Bloody Celestial Karaoke Jam - Staffel 5, Folge 10) ist Tom Ellis definitiv wieder voll da.



Wie Gott und der Streit seiner Kinder sich in Staffel 5B einfügt, werden wir abwarten müssen. Immerhin für Ella könnte ein Cast-Neuzugang aber endlich besseres Zeiten anbrechen lassen.



Die Serie Lucifer als Erfolgs-Story: Jetzt im Podcast

Wir untersuchen, warum es die Serie Lucifer trotz vieler Schwierigkeiten immer noch gibt. Wegen enttäuschenden Quoten abgesetzt, von den Fans gerettet, umstrukturiert und dann wider Erwarten noch einmal verlängert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir schauen auf die Besonderheiten und Gemeinsamkeiten mit anderen Serien. Für alle Fans gehen wir im Spoilerteil auf unsere liebsten Figuren ein, die besten Momente in Staffel 5A und was uns in Staffel 5B erwarten wird. Derzeit könnt ihr in Deutschland Staffel 1 bis 5A bei Amazon Prime streamen.



Was erhofft ihr euch von den neuen Folgen Lucifer, wenn der 2. Teil der 5. Staffel kommt?