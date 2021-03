Fantasy-Finale bei Amazon: Lucifer will euch in Staffel 6 mit allen Mitteln zum Weinen bringen

Wer dem Fantasy-Showdown der Serie Lucifer bei Amazon Prime entgegenfiebert, sollte sich spätestens jetzt auf viele Emotionen und literweise Tränen einstellen.

Die Fantasy-Serie Lucifer, die in Deutschland bei Amazon Prime * gezeigt wird (obwohl Netflix sie international produziert), steuert unaufhaltsam auf ihr Ende zu. Während wir auf den Start von Staffel 5B warten, liegt der Dreh von Staffel 6 in den letzten Zügen.

Nachdem erste Staffel 6-Infos unsere schlimmsten Ängste schürten, sind Lucifers Cast- und Crew-Mitglieder mittlerweile an einem Punkt, wo sie ihren Tränen auch in den sozialen Medien freien Lauf lassen - und dabei vielsagende Andeutungen zum Fantasy-Finale, wie z.B. zum Ort des Showdowns, fallen lassen.

Die Übersicht: Alles Wichtige zu Lucifer Staffel 5B und 6 bei Amazon

Hinweise zum Ende: Lucifer Staffel 6 wird bei Amazon ein Fest der Tränen

Lucifers Showrunner Joe Henderson postete zum letzten Table-Read (also dem gemeinsamen Lesen des Drehbuchs von Staffel 6, Folge 10) ein Bild der ersten Fantasy-Zusammenkunft vor über fünf Jahren:



Neben "all den Gefühlen", die Henderson dabei hat, und auf die Amazon-Nutzer*innen noch warten müssen, ist vor allem eine Aussage interessant: dass er vom letzten Drehbuch-Lesen "aus Spoiler-Gründen" kein Bild zeigen kann. Das kann bedeuten, dass entweder unerwartete Bekannte zurückkehren oder langjährige Hauptfiguren schon tot sind bzw. anderweitig verabschiedet wurden.

Die zweite Fantasy-Showrunnerin von Lucifer, Ildy Modrovich, zeigte sich dazu passend zum ersten Drehtag der allerletzten Folge mit den Worten "Möge das Flennen beginnen". Wobei zumindest Ella (Aimee Garcia) an ihrer Seite noch lachen kann:

Lucifer bei Amazon: So nehmen die Stars Abschied von der Fantasy-Serie

Dankbarkeit, Stolz und Trauer überwiegen beim Abschied von der Serie Lucifer, die immer wieder abgesetzt, gerettet, beendet und doch noch überraschend um eine 6. Staffel verlängert wurde. Doch jetzt ist bald endgültig Schluss bei Amazon. Und die Darsteller*innen machen dabei keinen Hehl aus ihren Gefühlen.



Lesley-Ann Brandts letzte Szene mit Lucifer ließ die Schauspielerin mit nassen Augen zurück. Da diese allerdings schon Anfang März (und nicht wie die letzte Episode ab Mitte des Monats) gedreht wurde, stellt sich die Frage, ob in Staffel 6 Maze vielleicht früher ausscheiden muss. In einem anderen Tweet verspricht sie zumindest eine außergewöhnliche Abschiedsszene in der Fantasy-Serie.



Auch die Engels-Brüder Lucifer (Tom Ellis) und Amenadiel (D.B. Woodside) sagten einander schon vor der letzten Episode von Staffel 6 Lebewohl. Woodside schrieb:

Die letzte Szene mit meinem Bruder Tom Ellis ... und ich kann nicht aufhören zu weinen. Danke für alles, Bruder. Du bist ein göttliches Talent und ein wahrer Gentleman. Ich liebe dich, Kumpel.

Tom Ellis gab die Lucifer-Liebe so kurz vor dem Ende von Staffel 6 postwendend zurück:

Ich liebe dich, Bruder. Es war lächerlich, wie schwer es war da durch [die letzte Szene] zu kommen. Aber wie bei jeder Szene, die wir zusammen gedreht haben, habe ich jede Minute genossen. Danke, dass du solch eine Kraft und so ein Freund bist - du bist der einzig Wahre.

Lucifer kehrt am Ende bei Amazon zu einem ikonischen Ort zurück

Dass das große 10-teilige Finale in der letzten Episode der Fantasy-Serie ganz auf Chloe (Lauren German) und Lucifer fixiert sein könnte, zeigt sich zuletzt in einem weiteren Tweet von Showrunnerin Ildy Modrovich:

Diesen zwei wunderbaren Menschen bei der Probe der letzten Szene im LUX zuzusehen, hat mich buchstäblich zum Schluchzen gebracht. [...]

Dass die Serie Lucifer bei Amazon offenbar im LUX, dem Nachtclub des Teufels endet, wirkt wie eine passende Wahl für einen Abschluss. Wo lässt es sich schließlich besser Weinen als an einem bekannten Ort, an dem wir uns auch als Zuschauende nach 6 Staffeln wie zu Hause fühlen. Trotzdem dürfen wir als Fantasy-Fans weiter auf ein paradiesisches Lucifer-Ende hoffen.

