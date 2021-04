Große Star Wars-Rückkehr so gut wie sicher: Alle Spuren führen zu Qui-Gon in der Obi-Wan-Serie

Bisher wurde die Rückkehr von Qui-Gon Jinn in der Obi-Wan Kenobi-Serie nicht bestätigt. Ein neuer Hinweis beseitigt die letzten Zweifel. Wir werden den Jedi-Meister sehr wahrscheinlich wiedersehen.

Vor rund einer Woche wurde der Cast für die Obi-Wan Kenobi-Serie enthüllt. Neben Ewan McGregor als titelgebender Jedi kehren drei bekannte Gesichter aus der Prequel-Trilogie zurück, die allesamt in Verbindung mit Luke Skywalker stehen. Ein wichtiger Name im Bezug auf Obi-Wan Kenobi fehlte jedoch: Qui-Gon Jinn.

Star Wars: Alles deutet auf Qui-Gons Rückkehr hin

Der von Liam Neeson verkörperte Jedi-Meister hatte seinen ersten Auftritt in Die dunkle Bedrohung, ehe er von dem finsteren Darth Maul getötet wurde. Dennoch besteht eine Möglichkeit, wie Obi-Wan und Qui-Gon nach all den Jahren wieder ins Gespräch kommen könnten. Ein neues Star Wars-Buch gibt konkrete Hinweise.

Hier könnt ihr das neue Star Wars-Buch bestellen Zu Amazon Jetzt bei Amazon

Skywalker: A Family at War von Kristin Baver beschäftigt sich eingehend mit allen wichtigen Stationen der Skywalker-Saga. Dabei wird u.a. erwähnt, dass Obi-Wan nach den Ereignissen von Die Rache der Sith zehn Jahre brauchte, um durch die Macht Kontakt mit seinem alten Meister, Qui-Gon, aufzunehmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

An sich ist dieser Umstand kein Geheimnis: Mächtige Jedi kehren im Star Wars-Universum gerne als Machtgeister zurück. Obi-Wan selbst erscheint in der Originaltrilogie mehrmals Luke Skywalker. Verdächtig an dieser Textpassage ist das Timing: zehn Jahre - also genau die Zeitspanne, die zwischen Episode 3 und der Obi-Wan Kenobi-Serie vergeht.

Star Wars: Qui-Gon-Rückkehr würde definitiv Sinn ergeben

Es wäre sehr seltsam, wenn ein neues kanonisches Star Wars-Buch die Verbindung zwischen Obi-Wan und Qui-Gon hervorhebt, die passende Serie den Umstand aber ignoriert. Gerade im Hinblick auf Obi-Wans Entwicklung würde eine Konfrontation mit Qui-Gon Sinn ergeben, immerhin befindet er sich in einer furchtbaren Situation.

Hier könnt ihr euch Qui-Gon und Obi-Wan in Action anschauen:

Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung - Neuer Trailer (Deutsch) HD

Obi-Wan soll einerseits ein Auge auf den jungen Luke Skywalker haben. Andererseits dürfte er immer noch mit seinem eigenen Versagen hadern: Als Jedi-Meister hat er seinen Schüler, Anakin Skywalker, an die Dunkle Seite der Macht verloren. Wer wäre besser geeignet, um Obi-Wan eine neue Perspektive zu geben, als sein alter Meister.

Qui-Gon offenbarte sich zu seinen Lebzweiten als überaus weiser Jedi, der stets um Rat wusste, wo andere verzweifelten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er im Jenseits weitere spannende Erkenntnisse bei seiner Auseinandersetzung mit der Macht gesammelt hat, die er nun Obi-Wan mit auf den Weg gegeben kann.

Star Wars-Podcast über The Mandalorian Staffel 2

In der 2. Staffel von The Mandalorian tauchen zahlreiche beliebte Star Wars-Figuren auf. Macht das die Serie besser? In dieser Folge von Streamgestöber diskutieren wir die Frage.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dafür spricht Jenny mit den beiden Star Wars-Experten Yves und Matthias. Im Podcast erfahrt ihr nicht wichtige Hintergrundinfos über die Gastauftritte. Wir diskutieren auch, ob sich Staffel 2 steigert und was uns in Staffel 3 erwartet.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wollt ihr Qui-Gon Jinn in der Obi-Wan Kenobi-Serie sehen?