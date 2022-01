Herr der Ringe-Serie bestätigt Altersfreigabe: Das könnte Amazons Game of Thrones werden

Die Herr der Ringe-Serie macht verblüffenderweise bei Amazon Prime jetzt schon eine klare Ansage zur Altersfreigabe, die Game of Thrones-Vergleiche neu anheizen und alte Ängste schüren dürfte.

Amazons heiß erwartete Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht hat mit einem ersten Teaser letzte Woche ihren Titel enthüllt. Bei Amazon Prime * können Streamende sich die Serie, die am 2. September 2022 startet, jetzt schon vormerken. Was bei der ganzen Aufregung bislang aber untergegangen ist, ist die neue Altersfreigabe der Serie, die Game of Thrones-Parallelen wieder wachrufen dürfte.

Amazons Herr der Ringe-Serie hat jetzt schon eine Altersfreigabe

Das erste Herr der Ringe-Video steckt voller geheimer Hinweise, die jetzt schon Andeutungen zu Handlung und Figuren machen. Einen Hinweis ganz an anderer Natur gibt Amazon außerdem jetzt schon bei Prime: Die Herr der Ringe-Serie wird offenbar ab 16 Jahren freigegeben sein.

© Amazon Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht hat die Altersfreigabe 16

Amazons Altersfreigabe ist keine offizielle FSK der deutschen Freigabestelle (der Freiwilligen Selbstkontrolle), die zum Beispiel Kinofilme und DVDs prüft. Dennoch: Nach den Amazon-Richtlinien unterteilt sich die vom Streaming-Dienst selbst gewählte Altersgliederung nach in 5 Stufen: Alle, 7+, 13+, 16+ und 18+. Die bei der Herr der Ringe-Serie eingetragene zweithöchste Einordung 16+ ist demnach geeignet für "junge Erwachsene" und ältere.

Interessanterweise ist die Altersfreigabe bei Prime im englischsprachigen Raum offenbar niedriger angesetzt: bei 14+ Jahren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mancherorts wird diese Jugendfreigabe als ein "TV-PG" angezeigt, was eine "Parental Guidance" (also eine Ansehen von Jüngeren unter elterlicher Aufsicht) nahelegt.

© Amazon The Lord of the Rings: The Rings of Power - Alterfreigabe in den USA

Mehr als acht Monate vor dem Start der Herr der Ringe-Serie bei Amazon Prime kann sich natürlich jede Altersfreigabe noch einmal ändern. Doch dass der Streaming-Dienst seine Zielgruppe jetzt schon offiziell macht, setzt dennoch ein Zeichen.

Wie Game of Thrones: Was bedeutet die Altersfreigabe von Amazons Herr der Ringe für die Serie?

Während Peter Jacksons Herr der Ringe-Filme im Kino eine FSK ab 12 Jahren besaßen, positioniert sich Amazon Fantasy-Serie jetzt schon klarer zu einem erwachseneren Streaming-Publikum. Da eine Hochstufung meist auf Sex oder Gewalt zurückzuführen ist, stellt sich nun die Frage: Wie erotisch und/oder blutig wird Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht?

Die offizielle Altersfreigabe bringt Erinnerungen an die Nacktszene-Kontroverse in Mittelerde zurück, die letztes Jahr weite Kreise zog: Nach Casting-Aufrufen für hüllenlose Darsteller:innen entbrannte eine öffentliche Diskussion, wie viel nackte Haut eine Tolkien-Adaption zeigen dürfe. Fan-Petitionen gegen sexy Hobbits folgten Game of Thrones-Vergleichen, die Amazons neuem Mittelerde-Ausflug nicht mit der freizügigen HBO-Serie auf einer Stufen sehen wollten.

© Warner Wie heiß wird Amazons Herr der Ringe-Serie?

Anderseits sind die USA bei Sex-Szenen-Freigaben häufig prüder als Deutschland unterwegs, weshalb die dortige Freigabe ab 14 ein Zeichen sein könnte, dass es nicht ganz so "heiß" zugehen wird wie in Game of Thrones (FSK: 16).

Mit vielen verletzten Stuntleuten an Amazons Set stellt sich zusätzlich die Frage nach dem Level der Brutalität. Wenn Aragorn Uruk-hais Gliedmaßen abhackte war das offenbar für 12-Jährige in Ordnung. Doch was erwartet uns dann erst in der Herr der Ringe-Serie? Auf eine endgültige Antworte müssen wir wohl bis zum September warten.

Die 22 größten Serien-Highlights 2022: Was kommt neben Der Herr der Ringe und Game of Thrones noch?

Das Jahr 2022 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr. Und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir blicken auf das neue Serienjahr und ziehen die 22 größten neuen Serien und persönlichen Highlights aus dem Hut – von Der Herr der Ringe über House of Dragon bis hin zu Star Wars: Obi-Wan Kenobi.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Wie steht ihr zur Altersfreigabe der Herr der Ringe Serie ab 16 Jahren in Deutschland?