"Haben Mist gebaut": Trailer zum aufregendsten Sci-Fi-Film des Jahres wird gelöscht und der Grund ist unfassbar

Der Pate-Regisseur Francis Ford Coppola präsentiert noch dieses Jahr sein Sci-Fi-Opus-magnum Megalopolis. Der jüngste Trailer stellte eine Kritiken-Kampfansage dar, die jetzt gelöscht werden musste.

Francis Ford Coppolas Sci-Fi-Epos Megalopolis ist nicht nur wegen seines ambitionierten Inhalts allerhand, sondern auch von seinem Weg ins Kino her voller bemerkenswerter Stationen. Seit den 1970ern versuchte der Filmemacher das Sci-Fi-Projekt auf die Beine zu stellen, welches er schließlich mit 120 Millionen US-Dollar aus eigener Tasche finanzierte.

Auf den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes wurde der Film äußerst kontrovers besprochen und US-Verleiher trauten sich lange nicht, anzubeißen. Schließlich traute sich Lionsgate und veröffentlichte einen Trailer, der nun wieder gelöscht werden musste.

Sci-Fi-Trailer zu Megalopolis enthält erfundene Zitate

Der jüngste Megalopolis-Trailer stellte eine Kritiken-Kampfansage dar, die mit negativen Pressestimmen aus der Vergangenheit abrechnet. Nach dem Motto: Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander, Coppolas frühere Werke wurden auch später erst zu Klassikern, ihr müsst den Film selbst sehen, um euch ein Bild zu machen.

Doch obwohl es nicht an zitierbaren Review-Stimmen mangelte, waren viele Zitate bezüglich seines Mafia-Dramas Der Pate und seinem Kriegsfilm Apocalypse Now laut Variety wohl komplett fabriziert.

Im öffentlichen Eingeständnis von Lionsgate heißt es:

Wir bieten den involvierten Kritiker:innen sowie Francis Ford Coppola und American Zoetrope unsere aufrichtige Entschuldigung für diesen unentschuldbaren Fehler in unserem Prüfungsprozess an. Wir haben Mist gebaut. Es tut uns leid.

Kritiker:innen, denen unwahre Worte in den Mund gelegt wurden, waren ausgerechnet Review-Größen wie die mittlerweile verstorbenen Pauline Kael und Roger Ebert. Wer den Trailer mit den falschen Zitaten sehen will, findet ihn noch immer an diversen Stellen im Internet.



Worum geht es in Megalopolis von Francis Ford Coppola?

Der idealistische Architekt Cesar Catilina (Star Wars-Bösewicht Adam Driver) träumt davon, eine zerstörte Metropole als utopische Megacity neu aufzubauen. Entgegen steht ihm bei seinem nahezu größenwahnsinnigen oder vielleicht doch genialen Vorhaben der korrupte Bürgermeister Franklyn Cicero (Breaking Bad-Gegenspieler Giancarlo Esposito), dessen Tochter Julia (Game of Thrones-Star Nathalie Emmanuel) zwischen die Fronten gerät. Inspiration für den Film lieferten die Werke von Sci-Fi-Autor H.G. Wells und die realhistorische Geschichte des römischen Reiches.

Wann kommt Megalopolis ins Kino?

Hierzulande hat Constantin Film sich des Sci-Fi-Epos angenommen und kutschiert Megalopolis am 26. September 2024 in die Lichtspielhäuser.