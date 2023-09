"Einer der schlimmsten Straftäter": Harry Potter-Star Rupert Grint musste als Kind am Set über 4000 Euro Strafe zahlen und der Grund ist bizarr

Wer hätte gedacht, dass Ron-Darsteller Rupert Grint am Harry Potter-Set zu den schlimmsten Missetätern der Kinder-Stars gehörte? Zumindest, wenn es um ein skurriles Verbot ging, das mit täglichen Geldstrafen geahndet wurde.

Als Chris Columbus Anfang der 2000er die ersten zwei Harry Potter-Filme drehte, waren die Stars der meisten Hogwarts-Schüler:innen noch sehr jung. Doch das schütze sie nicht davor, als Störenfriede bestraft zu werden. Insbesondere Ron-Darsteller Rupert Grint musste beim Dreh viel Geld für seine Fehltritte blechen.

Lachverbot am Harry Potter-Set? Rupert Grint bezahlte seine Ausbrüche mit über 4000 Euro

In seinem autobiografischen Buch Jenseits der Magie * beschreibt Draco-Darsteller Tom Felton nicht nur ein alternatives Harry Potter-Ende mit Draco Malfoy als Weltretter, sondern auch das Leben der Hogwarts-Stars am Set. Jung wie sie waren, brachen die Kinder dort häufig in störende Kicher-Anfälle aus, die den Dreh verzögerten. Regisseur Chris Columbus führte daraufhin ein Bestrafungssystem, um die Hogwarts-Schüler:innen aus eigenem Ansporn ruhig zu halten:

Columbus entwickelte ein System, [um gegen konstante Ausgelassenheit vorzugehen]. Immer wenn einer von uns die Szene störte, bekam er oder sie eine rote Karte. Eine rote Karte bedeutete, du musstest am Ende des Drehtags 10 Pfund in einen Beutel tun. Alles Geld wurde gemeinnützigen Organisationen gespendet.

Warner Bros. Harry Potter: Lachen verboten?

Diese nach damaligen Umrechnungskurs etwas über 16 Euro Strafe pro Lachanfall sind mit Blick auf das Gehalt der Harry Potter-Stars nicht viel. Die drei Hauptdarsteller erhielten für den ersten Harry Potter-Film laut Screen Rant jeweils etwa 1 Million Dollar Gage, was später nur noch stieg. Doch als unmittelbare Taschengeld-Kürzung war die rote Strafkarte offenbar häufig effektiv – wenn auch nicht bei allen. Tom Felton, der selbst gelegentlich zum Lach-Störenfried wurde, erinnert sich:

Es war ein gutes System, um uns auf dem richtigen Weg zu halten, aber es funktionierte nicht immer. Rupert Grint war einer der schlimmsten Straftäter. Ich glaube, er hat allein in den ersten zwei Filmen über 2.500 Pfund abgeben müssen. So groß war seine Unfähigkeit, sich im Zaum zu halten, wenn das Kichern losging.

2.500 britische Pfund Sterling waren Anfang der 2000er über 4.100 Euro. Was sehr viel darüber aussagt, wie anfällig Harry Potter-Star Rupert Grint beim Lachen gewesen sein muss. Aber zumindest scheint er trotz einiger negativer Erinnerungen als Kind viel Spaß am Set gehabt zu haben.



