Harry Potter-Schauspieler enthüllt überraschenden Grund, warum er für die Fantasy-Reihe besetzt wurde

Nicht alle Harry Potter-Stars mussten sich ihren Part in der Filmreihe hart erarbeiten, verriet nun Stranger Things-Darsteller Jamie Campbell Bower 15 Jahre später.

Während aktuell die Harry Potter-Serie den neuen Cast besetzt, lohnt sich auch der Blick zurück, wie eigentlich die Stars der Filme an ihre Rollen kamen. Die meisten jungen Schauspieler:innen mussten natürlich durch einen intensiven Casting-Prozess, doch nicht jede:r, wie nun Grindelwald-Darsteller Jamie Campbell Bower enthüllte.

Fantasy-Cameo: Jamie Campbell Bower kam durch seine Freunde zu Harry Potter

Heute ist Jamie Campbell Bower durch Auftritte in Filmen wie Chroniken der Unterwelt - City of Bones, Twilight 4: Breaking Dawn und Horizon sowie seine Serienrolle als Stranger Things-Schurke Vecna bekannt. Vor 15 Jahren stand er hingegen noch ganz am Anfang seiner Schauspielkarriere und kam auf ungewöhnlichem Weg zu seinem Harry Potter-Auftritt als alter Dumbledore-Bekannter Gellert Grindelwald. Beim Como Fan-Event in Italien verriet der mittlerweile 36-Jährige nun:

Ich hatte viele Freunde bei Harry Potter. Ich glaube, einer sagte eines Tages: 'Willst du in diesem Film sein?' Und ich antwortete: 'Ja, in Ordnung. Hört sich nach Spaß an. Hört sich cool an.'

Um welche befreundeten Jungstars im Harry Potter-Cast es sich bei diesen Beziehungen zum Fantasy-Franchise handelte, verriet der britische Schauspieler leider nicht. Dafür erzählt er aber weiter:

Das einzige Mal, wo man mich im Heiligtümer des Todes-Film sieht, ist, wenn ich den Elderstab stehle und dann aus dem Fenster springe. Ich erinnere mich, wie [Regisseur] David Yates zu mir kam, als wir das filmten, und fragte: 'Willst du dafür ein Stunt-Double?' Und ich gab zurück: 'David, wenn wir hierfür einen Stuntman nehmen, werde ich nicht in deinem Film sein! Also nein, ich will kein Stunt-Double. Ich will in deinem Film sein, verdammt nochmal."

Jamie Campbell Bowers Rolle des jungen Bösewichts Grindelwald ist tatsächlich keine allzu große in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1, aber dennoch eine wichtige: In einer mit Voldemort geteilten Vision sieht Harry (Daniel Radcliffe), wie ein Dieb den mächtigen Elderstab an sich nimmt. Grindelwald ist also der Besitzer eines der Heiligtümer des Todes, das nach dem Sieg über Grindelwald an Dumbledores übergeht und später den Kampf gegen Voldemort entscheidet. Fünf Sekunden Ruhm waren Bower in der Szene am Fenster vergönnt.

Jamie Campbell Bowers Harry Potter-Abstecher beschwerte ihm eine Fantasy-Fortsetzung

Es war ein Kurzauftritt, der sich trotzdem auszahlte: Acht Jahre später kehrte Bower in seine Harry Potter-Rolle zurück und verkörperte 2018 in einem weiteren Cameo in Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen erneut die jüngere Ausgabe von Johnny Depps titelgebendem Zauberer, der mittlerweile zur Hauptfigur erhoben worden war. In einem Spiegel trat er Albus Dumbledore (Jude Law) gegenüber.

Alle acht Harry Potter-Filme sowie die ersten zwei Phantastische Tierwesen-Teile streamen derzeit bei Netflix, wenn ihr den Auftritt des jungen Grindelwald noch einmal ansehen wollt.

Es wird nicht Jamie Cambell Bowers letzte Fantasy-Rolle bleiben: Kürzlich wurde er in der Herr der Ringe-Serie besetzt, wodurch nun viele mutmaßen, dass er in Staffel 3 der großangelegten Amazon-Serie Galadriels Ehemann Celeborn spielen könnte.

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?